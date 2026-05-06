Care a fost, de fapt, reacția Bursei la îndepărtarea lui Ilie Bolojan. Unde se încurcă liderii AUR în cifrele economice ale momentului

După ce Bursa de Valori București a încheiat ziua de marți, aceeași zi în care Parlamentul a votat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, pe plus, mai mulți lideri din AUR au susținut că acest lucru validează acțiunea lor politică. Mai exact, că „piața” a validat astfel înlăturarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Economiștii sunt însă sceptici cu privire la semnalele pe care le trimite Bursa în aceste zile și subliniază că semnalele pieței trebuie interpretate neselectiv, adică ignorând alți indicatori precum cursul valutar.

Suveraniștii spune că „piața” a validat înlăturarea lui Bolojan

Petrișor Peiu, fostul consilier al premierului Adrian Năstase, ajuns acum unul dintre liderii AUR, a salutat ieri faptul că Bursa de la București a încheiat pe plus, susținând că acest lucru demonstrează că „piața” a aprobat atât îndepărtarea lui Bolojan de la Palatul Victoria, cât și măsurile suveraniștilor prin care au blocat vânzarea unor pachete de acțiuni la companiile de stat. Mai exact, cu o zi înainte de votul de marți, AUR și PSD au trecut prin Senat un proiect legislativ prin care Executivului i se interzicea vânzarea unor pachete de acțiuni la companiile de stat profitabile, așa cum intenționa premierul Bolojan.

A urmat apoi votul de marți din Parlament, unde moțiunea susținută de PSD și AUR împotriva Guvernului a trecut cu un scor record. La finalul zilei, după ce în prima parte a zilei înregistrase o scădere, Bursa de la București și-a revenit, încheind pe plus ziua. „Piața a arbitrat disputa dintre mine și Oana Gheorghiu. Rezultatul zilei bursiere după demiterea Guvernului Bolojan arata ce își dorește cu adevărat piața. De-aia îmi place capitalismul că împarte întotdeauna dreptatea prin cifre”, a scris liderul AUR pe Facebook, acolo unde a postat și o imagine cu indicele BET al BVB (unde sunt incluse cele mai importante companii tranzacționate) în creștere cu 1,27%.

Postarea a fost preluată de mai mulți lideri ai partidului, spre exemplu Lidia Vadim, cu același mesaj: că piața/ Bursa a aprobat sau că a văzut ca un semnal pozitiv înlăturarea lui Ilie Bolojan din fruntea guvernului.

Prăbușirea leului pe piața valutară, ignorată de AUR

Analiștii economici contactați de FANATIK sunt de părere că sunt mai multe probleme, atât factuale, cât și de logică, cu argumentul liderului AUR. Până la trecerea acestora în revistă, prima problemă este legată de selecția datelor convenabile. Mai exact, Petrișor Peiu și liderii AUR care i-au preluat argumentul au ales BET și au ignorat cursul valutar, acolo unde moneda națională a ajuns la un minim istoric în raport cu euro.

Mai mult, economiștii sunt de părere că decizia de schimbare a premierului prin ceea ce semnifică ea în actualul context – dubii cu privire la continuarea politicilor fiscale de reducere a deficitului – are impact direct asupra cursului valutar și mai puțin asupra evoluțiilor de la Bursă. Cu alte cuvinte,

„Bursa nu le-a validat absolut nimic, pentru că până la urmă a fost o creștere absolut insignifiantă. Evident că nu se va prăbuși Bursa semnificativ, pentru că nu la Bursă e problema prăbușirii guvernului. Economia reală funcționează și în răspărul politicienilor, adică nu se prăbușește ea atât de ușor de la o moțiune de cenzură.

De exemplu, cursul de schimb a continuat să crească, iar acesta este un indicator mult mai relevant pentru situația politică pe termen scurt. Bursa reprezintă un mijloc de investiție pe termen lung, foarte puțin din Bursă este speculativ, spre deosebire de piața valutară care este mult mai volatilă și care reacționează mult mai prompt la acest tip de informații. Pe Bursă reacțiile sunt ceva mai lente, dar vor fi într-un final într-o direcție sau alta, în funcție de predicțiile pe termen mai lung. De aceea nu avem o reacție în concordanță cu haosul de pe scena politică. Nu acolo trebuie să o căutăm.

Piața valutară spune totul. Lumea schimbă leii în euro, nu are încredere că economia națională va putea menține un leu stabil în perioada următoare, leul depinde foarte mult de intrările de valută, care sunt în mare pericol în momentul de față. Deci, deocamdată vedem un curs de 5,24, însă la bănci cursul sare de 5,3 – deci corabia nebunilor”, a declarat, pentru FANATIK, profesorul Cristian Păun.

Bursa a reacționat negativ la „surprizele” Călin Georgescu și George Simion

După victoria lui Călin Georgescu din decembrie 2024 Bursa de la București a reacționat puternic, cu o scădere de 1,3% – 1,8% încă de la primele ore de tranzacționare. Reacția Bursei a venit astfel după rezultatul șocant și total neașteptat al primului tur al alegerilor prezidențiale câștigate de un candidat cu o platformă politică anti-UE și anti-NATO.

Bursa a reacționat puternic din nou și după victoria clară a lui George Simion din primul tur al alegerilor prezidențiale, reluate în luna mai. Reacția a fost din nou negativă și chiar mai vizibilă:

indicele BET a înregistrat scăderi de aproximativ −1,7% până la −1,8% chiar la deschidere (BET-FI: scăderi de −2% până la −2,7%). Practic toți indicii au fost pe roșu din primele minute. Din nou, deși vorbim de o victorie așteptată, liderul AUR înregistra un avans de peste 20 de procente și dădea semnalul unei noi schimbări de politică externă a României.

Victoria clară a lui Nicușor Dan a adus o puternică reacție pozitivă, cu creșteri pe toți indicii principali (BET a avut un plus de 3,3%). Din nou, o reacție la o victorie până la urmă surprinzătoare care asigura continuitatea pro-occidentală și o anumită predictibilitate economică.

Din moment ce considerăm că aceste evenimente politice au avut un impact direct asupra bursei, de ce nu putem spune același lucru și despre căderea Guvernului Bolojan în urma moțiunii de marți? Aici sunt mai multe elemente ce trebuie luate pe rând.

În primul rând, moțiunea și înlăturarea premierului Bolojan nu au avut același caracter surprinzător ca evenimentele de mai sus. Depunerea moțiunii de către PSD a devenit certă încă din 24 aprilie, la fel ca și susținerea oferită de AUR. Ziua de 24 aprilie a fost într-o vineri, când Bursa de la București a închis la maximul istoric (29,541 puncte), iar de atunci până în ziua moțiunii de cenzură, a scăzut continuu. Ea a început să-și revină abia odată cu anunțul rezultatului votului de marți, însă nu a ajuns încă la valoarea înregistrată înainte de criză.

De ce nu a mișcat Bursa la demiterea lui Bolojan?

O interpretare (și nu un fapt) mai exactă ar putea fi că Bursa nu a explodat – nici în sens negativ, dar nici în sens pozitiv – odată cu demiterea lui Ilie Bolojan prin moțiunea PSD-AUR. Pentru ca interpretarea lui Petrișor Peiu să fie corectă ar însemna ca, cel puțin până la aflarea rezultatului votului, investitorii să perceapă înlăturarea lui Bolojan drept puțin probabilă și apoi să investească masiv, odată ce a devenit clar că moțiunea a trecut.

Această interpretare nu are sens însă nu doar pentru că trecerea moțiunii era privită ca probabilă, ci pentru că Bursa de la București venea pe un trend pozitiv în ultimul an. Practic, ce a dus la scăderea Bursei a fost introducerea moțiunii.

Faptul că acum Bursa își revine este un fapt ce poate fi interpretat în mai multe feluri. Economistul Cristian Păun, și el un investitor la Bursă, este de părere că până în acest moment investitorii nu văd o schimbare majoră în direcția țării (cum a fost însă la cele trei evenimente politice descrise mai sus). Mai exact, investitorii nu văd încă o incertitudine asupra politicilor fiscale pe care România e obligată să le continue.

„Bursa se prăbușește semnificativ atunci când pe termen ceva mai lung apare o perspectivă negativă. Problema reală și adevărata prăbușire va fi când vom trece în „junk” ((pierderea ratingului de tip „investment grade”, care ar scumpi masiv împrumuturile statului – n.r.). Această depunctare se poate întâmpla dacă nu reușim să impunem un guvern care să continue reformele și în condițiile în care nu punem un guvern care să oprească problema deficitului. Aceasta este problema cea mai spinoasă o României, una care nu se poate rezolva cu creșteri de taxe ci e nevoie de ajustări pe partea de cheltuieli a statului, adică de reforme.

Această incertitudine nu este materializată pentru că nu știm încă ce se întâmplă în etapele următoare. Decomandată avem doar un guvern demisionar, avem în funcție un premier interimar care are 45 de zile de interimat și zilele acestea se discută soluțiile. Dacă aceste soluții nu apar abia atunci vor apărea problemele. Eu nu mă aștept la o prăbușire care să închidă Bursa.

De aceea și evoluția de acum nu validează nimic. Ar fi tâmpit să crezi că astăzi Bursa a stagnat, am văzut un 0,4 acolo, adică e o corecție minoră față de măcelul de zilele trecute în care Bursa a scăzut cu câteva procente”, a mai declarat, pentru FANATIK, economistul Cristian Păun.

Eroarea de logică flagrantă din argumentul liderului AUR

Liderul AUR nu doar că s-a uitat la cifrele de pe Bursă, ignorând datele de la schimbul valutar, dar s-a uitat la cifrele de marți, ignorând datele din zilele anterioare. Mai mult, un alt caz de alegere selectivă a datelor, a ales evoluția Bursei de la București ignorând contextul regional și internațional. În ziua de marți toate bursele europene au înregistrat creșteri semnificative, cu mult mai mari decât BVB, în contextul știrilor pozitive privind situația din Orientul Apropiat. Mai mult, revenirea bursei de la jumătatea zilei s-a făcut prin tranzacționarea acțiunilor de la bănci și a companiilor din energie, în special gaze naturale.

Practic, vorbim de un context mai larg în care investitorii au văzut semne pozitive pe piața de energie din Europa sau s-au orientat masiv spre acțiuni sigure, care sunt mai puțin afectate de turbulențele de pe piața energetică.

Aceste date pot valida alte interpretări ale evoluției Bursei de la București din ziua de marți. Am putea spune că investitorii au considerat că nimic fundamental nu s-a schimbat încă în politica României că, așa cum a spus chiar premierul Bolojan, orice Guvern urmează trebuie să ia aceleași măsuri de austeritate și de reducere a deficitului. Ba chiar, o altă interpretare ar putea fi că La fel de bine se poate spune că investitorii au început să cumpere acțiuni când prețurile au scăzut suficient de mult.

Toate aceste interpretări arată o greșeală de logică flagrantă în argumentul liderului AUR. Petrișor Peiu compară evoluția indicilor BVB de marți cu nimic. Nu există o întrebare „față de ce?”. Un argument de tipul „piața a aprobat X” necesită obligatoriu un contrafactual credibil: cum ar fi arătat piața dacă guvernul nu cădea? Răspunsul cel mai probabil: cu un +1,5% până la +2%, în linie cu regiunea. Absența contrafactualului transformă orice mișcare de piață într-un verdict — ceea ce e non-falsificabil și deci lipsit de valoare analitică.

Cu alte cuvinte, despre o evoluție pozitivă pe termen scurt se poate spune orice fără un contrafactual care să ne arate ce s-ar fi întâmplat în situația în care Guvernul Bolojan nu pica.

„Lucrurile nu sunt lineare, nu sunt mecanice niciodată, depind de foarte multe variabile, însă teoretic vorbind, ceteris paribus, în momentul în care un partid dă foc unei țări nu are cum să fie bine nici pentru Bursă. Cine vine să ne spună că Bursa a validat ce prostie au făcut ei cred că este de râs”, a declarat și economistul Cristian Păun, pentru FANATIK.