Care a fost, de fapt, relația Nadiei Comăneci cu familia Ceaușescu si de ce a ajuns Elena Ceaușescu să o urască pe marea campioană

Ce legătură a existat între Nadia Comăneci și familia Ceaușescu. De ce a detestat-o Elena Ceaușescu pe marea gimnastă română intrată în istorie.
Mihai Dragomir
18.10.2025 | 14:03
Care a fost de fapt relatia Nadiei Comaneci cu familia Ceausescu si de ce a ajuns Elena Ceausescu sa o urasca pe marea campioana
Relația dintre Nadia Comăneci și cuplul Ceaușescu. Cum a ajuns sportiva să fie detestată de Elena Ceaușescu. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Nadia Comăneci a făcut cinste României prin performanțele atinse în gimnastică, fiind una dintre favoritele regimului comunist. Care era, de fapt, relația sportivei cu familia Ceaușescu și de ce a ajuns la cuțite cu Elena Ceaușescu.

Relația Nadiei Comăneci cu familia Ceaușescu

Performanțele atinse de sportivii români nu treceau neobservate de comuniști. Nadia Comăneci, care a scris istorie în gimnastică, a fost sprijinită intens de conducerea țării, Nicolae Ceaușescu chiar sfidând URSS din cauza furtului grosolan pus la cale de ruși împotriva sportivei. Care era relația sa cu familia Ceaușescu.

„La început, da, Elena Ceaușescu a plăcut-o foarte tare. După care intervenind povestea cu Nicușor, aflând de povestea respectivă, nu i-a convenit. Dar la început, da, Elena Ceaușescu a fost cea care a fost prima care a propus ca Nadia să primească cele mai înalte onoruri și să primească cea mai valoroasă premiere în bani de la vremea respectivă și un autoturism.

Chiar a fost cumva contrată în ședința respectivă de cineva care a zis, domnule, dar totuși are 15 ani, cum să o facem erou al muncii socialiste? Și a zis, pentru ce a făcut pentru țară, nu contează câți ani avea. În primii ani a plăcut-o foarte, foarte mult!”, a spus Andrei Vochin.

Relația Nadiei Comăneci cu Nicușor Ceaușescu, motiv de ură pentru Elena Ceaușescu față de gimnastă

Andrei Vochin a povestit că Nadia Comăneci a avut o legătură cu Nicu Ceaușescu, fiul fostului dictator comunist. Deși cei doi se iubeau, Elena Ceaușescu era total împotriva relației dintre cei doi și astfel că a ajuns chiar să o urască pe fosta gimnastă.

„A fost, adică a avut o legătură cu Nicu Ceaușescu. Ce știm e că Elena Ceaușescu, după ce a iubit-o când avea 14 ani, după ce a aflat de relația dintre cei doi a urât-o și a vrut să o îndepărteze cu orice formă”, a transmis Andrei Vochin, într-o ediție anterioară de „Oldies But Goldies”.

Nadia Comăneci, premiată de familia Ceaușescu. Ce cadou a primit sportiva, de fapt

Sportivii care aduceau cinste României în epoca comunismului aveau un statut aparte și erau astfel bine văzuți. Nadia Comăneci este unul dintre exemple, ea fiind recompensată de regim pentru performanțele sale și chiar glorificată de soții Ceaușescu.

Ceaușescu a propus ca Nadia Comăneci să primească titlul de erou al muncii socialiste, cel mai mare din România. Elena Ceaușescu l-a aprobat, dar unii ziceau că e cam mult la 14 ani. I-au dat titlul ei până la urmă.

La prime, i-au dat ei 100.000 de lei. Nadiei și familiei ei li s-a dat 100.000 de lei și o mașină, pe hârtie. În realitate, acea mașină trebuia cumpărată cu acei bani. Practic i s-a dat o aprobare să cumpere mașina”, a mai spus Andrei Vochin într-o ediție mai veche de „Oldies But Goldies”.

