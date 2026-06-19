Care a fost, de fapt, secretul prestației tricolorilor la CM 1994. Totul a fost decis cu o lună înainte

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Calificarea în sferturile Campionatului Mondial din 1994 rămâne cea mai mare performanță a naționalei României la un turneu final. „Visul american” s-a terminat la partida cu Suedia, dar, până acolo, „tricolorii” au făcut un turneu remarcabil. dezvăluire care a fost secretul Generației de Aur.

Secretul Generației de Aur la CM 1994. Ce s-a întâmplat cu o lună înainte

România a jucat la 7 turnee finale de Campionat Mondial, dar cea mai mare performanță rămâne cea de la Mondialul american din 1994. Atunci, „tricolorii” lui Anghel Iordănescu au ajuns până în sferturi. Ca să ajungă în primele 8 echipe ale lumii, România a obținut câte victorii remarcabile, cum ar fi cele împotriva favoritelor Columbia și Argentina.

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Înaintea Campionatului Mondial din 1994, legendarul Pelé o considera pe Columbia una dintre marile favorite la câștigarea trofeului. Sorții au decis ca sud-americanii să evolueze în Grupa A, alături de România, Elveția și țara gazdă, Statele Unite ale Americii.

„Aici, când vorbim despre Columbia, despre Argentina, trebuie să știți că nea Puiu a pregătit foarte bine meciurile. Absolut! Pentru Columbia am avut timp o lună să ne pregătim. Ne-a vorbit despre adversari, a pregătit totul așa cum trebuie. Pe urmă, la celelalte meciuri eram deja adaptați la Campionatul Mondial.

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Mă refer la victoria cu Argentina, dar și la meciul cu America, pe care trebuie să îl câștigăm ca să ne calificăm. Ne adaptaserăm acolo, a contat că am plecat mai devreme. Am stat acolo, ne-am adaptat la tot ce înseamnă America. A fost meritul lui nea Puiu, că el ne-a făcut programul”, a declarat Gică Hagi, în revista I AM SPORT Magazine.

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23 de zile a jucat România la WC 1994, în perioada 18 iunie – 10 iulie 1994

Rezultatele României la CM 1994

Grupa A:

România – Columbia 3-1 (Răducioiu 16, 89, Hagi 34 / Valencia 43)

(Răducioiu 16, 89, Hagi 34 / Valencia 43) România – Elveția 1-4 (Hagi 35 / Sutter 16, Chapuisat 52, Knup 65, 72)

(Hagi 35 / Sutter 16, Chapuisat 52, Knup 65, 72) România – SUA 1-0 (Petrescu 18)

Optimi:

România – Argentina 3-2 (Dumitrescu 11, 18, Hagi 58 / Batistuta 16-pen, Balbo 75)

Sferturi:

România – Suedia 2-2 (4-5 pen.) (Răducioiu 88, 101 / Brolin 78, Andersson 115)

De când nu a mai jucat România la un Campionat Mondial

România a participat la 7 ediții de Campionat Mondial și, deși a participat inclusiv la primele 3 turnee finale (1930, 1934 și 1938), reprezentativa țării noastre nu mai reușește să ajungă din 1998 la Cupa Mondială. În urmă cu 28 de ani, „tricolorii” au făcut parte din Grupa G, pe care au câștigat-o în fața Angliei, Columbiei și Tunisiei. România s-a oprit atunci în optimi, unde a fost eliminată de Croația, scor 0-1.

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Turneele finale de CM la care a participat România