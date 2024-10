David Popovici, vizitat la București de triplul campion olimpic Adam Peaty. Care a fost motivul întâlnirii

Deși are doar 20 de ani și tot viitorul înainte, campionul nostru . El își dorește să deschidă un centru de dezintoxicare real pentru cei dependenți de jocuri de noroc, băutură sau droguri și să aibă un bazin în care să-i învețe pe copii să înoate.

Întâlnire de gală între David Popovici și Adam Peaty la București

În aceste zile, David Popovici a primit vizita marelui campion britanic Adam Peaty. Triplul campion olimpic, în vârstă de 29 de ani, a venit la București pentru a pune bazele unui proiect important împreună cu sportivul nostru.

Peaty este cel care a făcut publică întâlnirea cu Popovici, publicând câteva fotografii pe contul de Instagram în care apare de alături de tânărul campion român și de tatăl acestuia la bazinul de la Otopeni.

Cei doi au legat o strânsă prietenie, după ce David Popovici a participat anul trecut la evenimentul ”Sprint with the Stars” organizat de Adam Peaty la Londra, în care copii înoată alături de mari sportivi.

Britanicul, care are în palmares 8 titluri mondiale și 16 europene, a câștigat medalia de argint în proba de 100 metri bras la Jocurile Olimpice. La Paris, el a concurat după o pauză de aproape un an cauzată de anumite probleme de sănătate mintală.

Popovici s-a transferat la Facultatea de Asistență Socială

Pe lângă faptul că este un sportiv de excepție, David Popovici a arătat că este și un suflet mare. El demarată de Hope and Hopes for Children, care are ca obiectiv construirea unei case familiale pentru copiii cu nevoi speciale.

Campania și-a propus să strângă suma de 115.000 de euro, dar în cele 10 zile în care s-a desfășurat a reușit să adune peste 160.000 de euro. Iar peste 7.200 de donații au fost făcute la apelul celui mai bun înotător român al momentului.

După ce s-a întors de la Paris cu o medalie de aur și una de argint, Popovici a hotărât că e vremea să se dedice și studiului. El s-a înscris inițial la Facultatea de Psihologie, a înghețat anul universitar pentru a se pregăti de Jocurile Olimpice, iar la întoarce a decis e.

David Popovici urmează acum cursurile Facultății de Asistență Socială și asta pentru că își dorește să se implice mai activ în comunitate și consideră că poate studia psihologia pe cont propriu.