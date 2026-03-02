Care a fost omul cheie în revenirea lui Dinamo în prim plan: “A fost sentimental și asta l-a costat!”

ADVERTISEMENT

În mai 2022, Dinamo retrograda în Liga a 2-a, după un baraj pierdut cu Universitatea Cluj. Era cea mai neagră pagină scrisă în istoria clubului uriaș din Capitală. Prezent marți, 17 februarie, la emisiunea ”FANATIK Dinamo”, actorul Alex Conovaru, fan înfocat al ”câinilor”, a spus care este, în opinia sa, omul cheie în revenirea echipei alb-roșii în prim plan.

Cine a fost artizanul revenirii lui Dinamo în prim plan: omul-cheie este un fost antrenor din Ștefan cel Mare

În decembrie 2023, conducerea lui Dinamo lua una dintre cele mai inspirate decizii din istoria recentă a clubului și îl instala pe banca tehnică pe Zeljko Kopic, un croat total necunoscut fotbalului românesc. Treptat, cu acesta pe bancă, echipa a făcut pasul de la poziția de club care se lupta în zona de jos a clasamentului, la cea de echipă de play-off și, în prezent, la echipă care se luptă pentru podium sau chiar titlu.

ADVERTISEMENT

În emisiunea ”FANATIK Dinamo”, Alex Conovaru a subliniat și el cât de important este croatul la echipa din Ștefan cel Mare. din lumea artistică, a ținut să le reamintească fanilor de un alt antrenor care a trecut pe la club.

Conovaru a vrut să sublinieze curajul lui Ovidiu Burcă din 2022. În cea mai grea perioadă a clubului, antrenorul de 45 de ani s-a înhămat la muncă și, în final, a avut succes. Acesta i-a readus pe ”câini” în prima divizie.

ADVERTISEMENT

”Dacă nu erau anumiți oameni, cum era Ovidiu Burcă… Nu știu cine s-ar fi înhămat atunci să ia Dinamo, că nu voia nimeni. A venit Ovidiu și ne-a (n.r. readus în prima ligă.). Cu, sigur, cu mici detalii, ce s-a întâmplat în ultima etapă atunci, când a pierdut Brașovul, că a intrat Dinamo în play-off neașteptat… știu că eram la meci. Apoi, s-a întâmplat să intrăm în play-off. După aia, intrarea în play-off, în Liga 2. Am reușit promovarea aia extraordinară, meciul acela cu FC Argeș. (…)”, spune actorul.

ADVERTISEMENT

Care a fost greșeala lui Ovidiu Burcă în perioada petrecută la Dinamo

Alex Conovaru a identificat și greșeala majoră comisă de Ovidiu Burcă în acea perioadă. În opinia actorului, antrenorul alb-roșilor din urmă cu patru ani a fost prea sentimental. Burcă a continuat să meargă pe mâna jucătorilor care au dus greu în liga secundă. În final, asta i-a adus demiterea.

”Ovidiu a fost un tip sentimental și a zis: ‘eu merg cu trupa asta care m-a ajutat în Liga a 2-a, care au dus greu, sigur că ei merită să joace în Liga 1’. Aici a fost o anumită…poate nu trebuia să fie de sentimental. Mi-a părut foarte rău când a trebuit să plece Ovidiu. Pentru mine rămâne un pilon extrem de important în ce a însemnat Dinamo”, spune Conovaru.

ADVERTISEMENT

Cum l-a cucerit Zeljko Kopic pe Alex Conovaru

. Alex Conovaru spune că mereu i-a admirat pe tehnicienii din fostul spațiu iugoslav. În ceea ce-l privește pe croat, actorul a avut încă din start un sentiment bun și o încredere mare. L-a cucerit apoi când i-a spus că este fan Jack Nicholson.

”Apoi a venit Zeljko Kopic. Oamenii veniți din fostul spațiu iugoslav, de acolo, întotdeauna sunt oameni pe care i-am admirat. Și am avut un feeling bun și o încredere destul de mare când a apărut. Și apoi… Am avut șansa să stau de vorbă cu el relativ repede de când a venit.

Mi-a plăcut foarte mult că a spus într-un interviu că e fan Jack Nicholson. Și eu sunt fan Jack Nicholson. Și m-a cucerit. Și i-am făcut cadou o carte pe care o aveam eu din New York cu Jack Nicholson. Și l-a bucurat foarte mult.

Apoi am stat puțin de vorbă cu el despre cum vede el fotbalul, cum înțelege lucrul cu jucătorii. (….) Am văzut cum lucrează și ce lucrează și cum… Lumea a devenit serioasă la antrenament. A dispărut ceea ce se chema caterinca aia de cantonament la Dinamo”, mai punctează Conovaru.