Care a fost prima afacere a lui Ion Țiriac în România. Ideea genială a miliardarului: ”M-a ajutat foamea”

ADVERTISEMENT

Ion Ţiriac se poate declara un om cu adevărat împlinit. A traversat și momente complicate, însă toate acestea l-au făcut mai puternic, iar în timp au ajuns să îl motiveze să își construiască un adevărat imperiu.

Care a fost prima afacere a lui Ion Țiriac

În prezent, averea lui Ion Țiriac e estimată undeva pe la 2,3 miliarde de dolari. Povestea lui de viață poate fi o inspirație pentru mulți, însă pentru fostul mare tenismen, drumul nu a fost deloc unul ușor.

ADVERTISEMENT

A început într-adevăr să facă bani de când era tânăr și chiar el recunoaște că ”foamea” l-a împins în această direcție. Primii săi bani i-a făcut în anii ’50, înainte de Revoluție, prin comerț.

Practic Ion Țiriac lua marfă din altă țară și o vindea în România. Sumele erau într-adevăr mici în primă fază, însă iată că miliardarul reușea să strângă ceva bani până la finalul lunii.

ADVERTISEMENT

„M-a ajutat foamea. E greu să vă spun eu, pentru că e greu să vă identificaţi cu anii ’50, cum făceai să obţii un colac sau o bucată de pâine. Trebuia să inventezi tot felul de lucruri.

ADVERTISEMENT

Primele comerţuri pe care le-am făcut era să iei de la Moscova două ceasuri Pobeda și să le vinzi în ţară cu 2 lei, iar cu 2 lei să cumperi 4 sticle de coniac și să le vinzi la Moscova cu 6 lei şi aşa mai departe”, a povestit acesta.

Câți bani i-a adus tenisul lui Ion Țiriac

Evident, comerțul a fost doar începutul și un venit suplimentar. Cei mai mulți bani, Ion Țiriac i-a făcut din tenis. Astfel, în anul 1990, Ion Ţiriac a fondat Banca care îi poartă și numele. Aceasta era prima bancă cu capital integral privat din România post-comunistă.

ADVERTISEMENT

Și iată că după Revoluție, Ion Țiriac a ajuns să adune o avere de 100 de milioane de dolari. 10 ani mai târziu sumele au tot crescut și au ajuns la 500 de milioane de dolari. Iar unele publicații speculau că ar fi fost vorba chiar și despre 1 miliard.

Iar în anii ce au trecut, averea tenismenului a continuat să crească. De altfel fostul mare campion a ajuns în topul miliardarilor lumii. Totodată, el face parte și din .

De câte ori a fost căsătorit miliardarul

În timp ce Ion Țiriac a fost mereu rezervat când a venit vorba de viața personală. Acesta pare că s-a concentrat mai mult pe afaceri.

Fostul mare jucător de tenis a fost căsătorit o singură dată, între 1963 și 1965. Prima și ultima soție a lui Ion Țiriac a fost Erika Braedt, o fostă handbalistă la Știința București.

Cei doi au fost colegi de facultate și s-au căsătorit înainte de Jocurile Olimpice de la Innsbruck, între două turnee de tenis. Din păcate însă, mariajul avea să țină doar doi ani de zile.