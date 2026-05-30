Care a fost prima echipă din România care a jucat în Cupa Campionilor Europeni. N-a mers prea departe și a fost eliminată rapid

S-au scurs deja, cu cea din prezent – 2025-2026 – 71 de ediții de UEFA Champions League. Din 1955 până în prezent, foarte multe formații din România au jucat în această întrecere de top a fotbalului continental. Nu mulți știu însă care a fost prima echipă din România care a jucat în Cupa Campionilor Europeni, așa cum s-a numit Liga Campionilor între 1955 și 1992.

Prima echipă din România care a jucat în Europa: a intrat în Cupa Campionilor Europeni, în 1956

Prima finală a Cupei Campionilor Europeni a fost în 1956. Pe 13 iunie, Real Madrid a trecut cu 4-3 de Stade de Reims. Meciul s-a jucat pe Parc des Princes din Paris. Această întâlnire a marcat nașterea competiției regină din fotbalul european. De notat că în prima ediție a competiției au luat parte doar 16 echipe, pe bază din invitație.

În emisiunea ”Oldies but Goldies” de la FANATIK, Andrei Vochin a readus în atenția publicului începuturile . Prima echipă din România care a jucat un meci în Europa, tocmai în Cupa Campionilor Europeni, a fost Dinamo București. Acest lucru s-a întâmplat în ediția a 2-a a întrecerii, mai exact în sezonul 1956-1957.

”România a participat la a doua ediție. Prima echipă românească care a jucat în cupele europene a fost Dinamo București. Stăm bine aici pentru că la primul meci în cupele europene ne și calificăm mai departe. Dinamo câștigă cu 3-1 cu Galatasaray meciul de la București. Urmează un 1-2 la Istanbul”, povestește Vochin.

Dinamo – Galatasaray 3-1, de pe 26 august 1956, a fost primul meci din istoria fotbalului românesc în Cupa Campionilor Europeni

Ce umilință a suferit Dinamo în turul următor de Cupa Campionilor Europeni

Dacă la primul meci a trecut cu scorul general 4-3 de turcii de la Galatasary, ulterior, pentru Dinamo a urmat o umilință de proporții. Pe 21 octombrie 1956, la Sofia, alb-roșii pierdeau cu un neverosimil 1-8 contra celor de la ȚSKA, manșa tur din Runda I a competiției, un fel de optimi de finală. cu 3-2, dar per total tabela arăta un incredibil 10-4 în favoarea vecinilor de la sud de Dunăre.

Pentru bulgari a urmat un meci în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni cu Steaua Roșie Belgrad, pierdut cu 3-4 la general. A doua ediție a acestei competiții avea să fie câștigată de tot de Real Madrid. ”Victima” galacticilor din finală a fost Fiorentina, scor 2-0.

