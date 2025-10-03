Care a fost prima mașină a lui Gabi Tamaș: ”Mi-am luat la mâna a doua”

De-a lungul timpului Gabi Tamaș a condus numai bolizi de lux, fiind un împătimit al vehiculelor cu mulți cai putere sub capotă. Dar care a fost prima mașină a fostului fotbalist? Răspunsul l-a oferit chiar jucătorul în urmă cu puțin timp.

ADVERTISEMENT

Care a fost prima mașină a lui Gabi Tamaş

Gabi Tamaș a evoluat o perioadă lungă pe terenul de sport, însă a pus ghetele în cui la 39 de ani. Nu a dispărut din lumina reflectoarelor, în prezent fiind , de la Antena 1.

Curioși din fire, cei care îl urmăresc au vrut să știe care a fost primul autoturism pe care și l-a achiziționat. Fostul fotbalist a mărturisit că își dorea foarte mult un Audi TT, însă nu a avut suficienți bani pentru această mașină.

ADVERTISEMENT

S-a mulțumit cu un alt vehicul de la aceeași marcă, dar pe care l-a luat de la mâna a doua. Avea doar 18 ani când și-a permis acest „lux”, recunoscând ulterior că are o pasiune uriașă pentru mașinile extrem de scumpe.

„Prima mea maşină a fost un Audi TDI, 183 de cai putere. Eu eram fan TT, dar nu am avut bani să mi-o cumpăr şi mi-am luat la mâna a doua un A6”, a spus Gabi Tamaș, relatează .

ADVERTISEMENT

Ce mașini a avut Gabi Tamaș

Audi A6 a fost prima mașină pe numele lui Gabi Tamaș, însă nu s-a oprit aici. Concurentul de la Asia Express a schimbat mai multe autoturisme, cu toate că a avut și perioade în care le conducea pe cele ale colegilor de echipă.

ADVERTISEMENT

La un moment dat a fost mândrul posesor al unui BMW X3. A urmat apoi un BMW X5, revenind apoi la pasiunea pentru Audi prin achiziția unui R8 pentru care a scos din buzunar la acea vreme suma de 150.000 euro.

Mai târziu, fostul fotbalist a fost văzut la volanul lui ”tanc” Mercedes G-Klasse, în valoare de 115.000 euro. Mașina cu numărul de înmatriculare „SET” a fost una cu care reușea să-și facă simțită prezența în trafic.

ADVERTISEMENT

Gurile rele spune că a ales aceste litere datorită faptului că are un legat de consumul de alcool. Din păcate, deplasările lui Gabi Tamaș nu au fost lipsite de incidente, pe străzile din străinătate fiind prind de polițiști după ce băuse.

Incidentele lui Gabi Tamaș la volanul mașinilor

În anul 2019, în perioada în care evolua pentru Hapoel Haifa, Gabi Tamaș a avut probleme cu legea. Aflat în Israel, fostul jucător a fost oprit de oamenii legii care au sesizat faptul că se afla sub influenţa alcoolului.

În plus, avea 200 de km/h când a fost oprit de polițiști. Se afla în mașină cu soția și cu o prietenă de-ale acesteia. Cei trei se îndreptau spre un club, unde erau așteptați de mai mulți amici. În urma arestării a stat în spatele gratiilor timp de 7 zile.

De asemenea, a fost obligat să presteze muncă în folosul comunității. Urmările faptelor sale au fost mai serioase din cauza faptului că nu avea viza de muncă pe pașaport, pentru că deplasarea urma să fie una temporară.

„S-a spus că eram atât de beat încât nu puteam să stau pe picioare, nu era așa. Soția a făcut filmări pe telefon și le-a trimis avocatului, am făcut toate testele lor. Ulterior, am fost la sediul poliției, am stat acolo și m-au dus în arest.

Din arest, am făcut pușcărie, că ei la tribunal au un arest și în rest te pun la pușcărie. Am stat șapte zile, tot mă duceau la tribunal, după înapoi. Am plătit cauțiunea și am fost eliberat. Poliția a făcut recurs la un alt tribunal.

Președintele și Ioana au fost trimiși de către avocat la închisoare să mă aștepte, să îmi iau lucrurile de acolo. Între timp, poliția, făcând recurs, a zis că nu mă găsește în sistem și că am intrat fraudulos.

Avocatul nici el nu știa ce să mai zică, nu avea nici actele mele la el. S-a făcut un mare tam-tam. Atunci au spus că este o altă problemă și am fost din nou la închisoare”, a povestit Gabi Tamaș, conform .

Gabi Tamaș, la un pas de tragedie

Gabi Tamaș a avut parte de un incident nefericit și pe drumurile din România. În anul 2009 a fost la un pas de tragedie după ce a evitat în ultimele secunde ciocnirea cu un TIR care se deplasa pe sensul opus de mers.

Se îndrepta spre orașul natal Brașov, însă în localitatea Posada din județul Brașov a observat că TIR-ul nu ținea bine direcția de mers. Cel mai probabil șoferul nu reușea să controleze mastodontul din cauza ploii.

„Am observat că se apropia un tir pe contrasens, nu ţinea prea bine drumul. Când am văzut că derapează, iar partea din spate venea spre mine, am oprit, nu ştiam ce să fac. Am virat dreapta şi m-am urcat pe bordură”, a spus Gabi Tamaș, conform .

Atât sportivul, cât și celălalt conducător auto au respectat viteza regulamentară. Prin urmare, poliţiştii nu au luat nicio măsură împotriva șoferilor. Cu toate acestea, fostul fotbalist s-a ales cu o pagubă de 10.000 de euro.