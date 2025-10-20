Care a fost primul gând al lui Ion Țiriac când l-a văzut pe David Popovici: ”Bă, n-a câștigat copilul ăsta”

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac a dezvăluit care a fost, de fapt, primul gând atunci când l-a văzut pe David Popovici. Celebrul om de afaceri a mărturisit că l-a întâlnit acum multă vreme, chiar în Complexul Stejarii, unde venise însoțit de alți sportivi.

Primul gând al lui Ion Țiriac când l-a văzut pe David Popovici

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru I AM SPORT MAGAZIN, Ion Țiriac a făcut o afirmație surprinzătoare. și-a amintit ce i-a trecut prima oară prin minte când l-a întâlnit pe David Popovici.

ADVERTISEMENT

Momentul în care afaceristul l-a văzut pe înotător a avut loc în urmă cu ani buni. Sportivul era destul de mic și venise la bazin alături de Camelia Potec. Campioană olimpică la Atena 2004 adusese la Complexul Stejarii un grup de 300 de copii.

Actuala președintă a Federației Române de Înot și Pentatlon Modern îi luase la bazinul construit de miliardarul român pentru o selecție. Printre aceștia se afla și campionul mondial și european, David Popovici.

ADVERTISEMENT

Rememorând acele momente, afaceristul susține că David Popovici nu s-a făcut remarcat în ochii săi. Cu toate acestea, Camelia Potec i-a insuflat o mare încredere și nu s-a înșelat deloc, înotătorul având numeroase performanțe.

ADVERTISEMENT

„Pe Popovici ăsta eu l-am cunoscut din întâmplare, când a făcut Potec la mine, la Stejarii, în piscina aia descoperită, un camp cu 300 de boboci de la 7 la 11 ani.

Și a păstrat 30. Ea mi-a zis: ”Uită-te cum alunecă copilul ăsta!”. Îi zic: ”Bă, a alunecat, dar n-a câștigat ăsta”. Ea: ”Ăsta alunecă, ăilalți se bat cu apa”, a declarat Ion Țiriac, scrie .

ADVERTISEMENT

David Popovici, CV impresionant la înot

David Popovici a reușit să se facă remarcat în sport, descoperindu-și pasiunea pentru înot destul de devreme. A intrat prima oară în bazin la numai 4 ani, la recomandarea unui medic ortoped, pentru a preveni agravarea unei scolioze incipiente.

De-a lungul timpului, înotul a devenit o obișnuință care s-a transformat rapid în competiții și premii. În prezent, tânărul de 21 de ani are un CV impresionant, având și un .

Printre rezultatele sale spectaculoase se numără două medalii de aur la proba de 100 de metri liber obținute la Campionatele Mondiale, în ediții diferite. De asemena, deține două medalii de aur la proba de 200 de metri liber.

La Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici a câștigat o medalie de bronz la 100 de metri liber. În plus, are o medalie de aur la 200 de metri liber, devenind în felul acesta primul campion olimpic la înot din istoria României.

Mai mult decât atât, la Campionatele Europene sportivul are o medalie de aur la 100 de metri. Totodată, David Popovici se mândrește cu o medalie de aur la 200 de metri, obținută tot la Campionatele Europene.