Care a fost primul meci de baraj din istoria naţionalei României: “Ne-au bătut unii care fumau trabucuri şi beau cocktail pe plajă!”

Tricolorii lui Mircea Lucescu visează să ajungă la Cupa Mondială din 2026, din Statele Unite, Canada și Mexic, însă trecutul bântuie reprezentativa noastră.

Prima surpriză neplăcută din istoria echipei naționale a României

România nu a câștigat vreodată vreun baraj de calificare la vreun turneu final și a avut înfrângeri neașteptate de-a lungul istoriei. Un astfel de meci a fost contra celor din Cuba, la din 1938, din Franța, când tricolorii au pierdut, după ce erau mari favoriți. Primul meci s-a terminat egal, 3-3, și a fost nevoie de rejucare.

„În 1938 eram deja a treia participare la Cupa Mondială. Ar fi trebuit să se joace niște meciuri de preliminarii și trebuia să jucăm cu Egipt, dar ei au renunțat și am reușit să ne calificăm fără să jucăm. La meciuri la masa verde stăm bine. A fost un turneu final de 16 echipe, dar au jucat 15, pentru că Austria a fost luată de Germania lui Hitler. Câțiva jucători austrieci au jucat pentru Germania. S-a jucat direct faza optimilor, nu au fost grupe.

Una dintre echipe a avut liber, Suedia. Noi am avut noroc și am căzut cu Cuba. Erau unii care nu aveau treabă cu fotbalul, erau amatori toți. Practic nu avem niciun fel de tradiție. Ne-au bătut unii care fumau trabucuri şi beau cocktail pe plajă. Ei bine, eram mari favoriți. Noi am fost cu jucători importanți. Primul meci a fost la Toulouse, am ajuns acolo cu o săptămână înainte. Cubanezii au venit cu o zi înainte de meci. Noi am avut un program de cantonament, cu tot felul de activități”, a povestit Andrei Vochin la emisiunea Oldies but Goldies.

5 iunie 1938, primul tur, Cuba – România 3-3 d. prel. (1-1, 2-2) (44 Socorro, 87 Fernández, 117 Tuñas / 35 Bindea, 88 Baratky, 105 Dobay)

stadion: Stade Chapou, Toulouse, 6.000 spectatori, arbitru: Giuseppe Scarpi (Italia)

România: Dumitru Pavlovici – Rudolf Burger, Vasile Chiroiu – Vintilă Cossini, Gheorghe Răşinaru, Ladislau Raffinsky – Silviu Bindea, Nicolae Kovacs, Iuliu Baratky, Iuliu Bodola, Ştefan Dobay. Antrenor: Alexandru Săvulescu.

România, învinsă de Cuba la Cupa Mondială din 1938

Rejucarea a fost la 4 zile distanță și a adus marea dezamăgire , care a pierdut, 1-2, după ce a avut 1-0 la pauză.

„În primul meci i-am luat de sus, am intrat cam pe vârfuri, nu ne-a venit să credem ce s-a întâmplat. S-a terminat 3-3, o surpriză foarte neplăcută și a venit la pachet cu încă altceva. Ei bine, am avut de jucat un meci de 120 de minute, nu puteai să faci schimbări, și s-au accidentat vreo 3 jucători. Am avut ceva probleme și rejucarea a fost la 4 zile distanță. Presa franceză spunea că noi suntem favoriți la semifinale. Suedia urma să ne fie adversară, în sferturile de finală.

Cuba ne-a eliminat, au jucat cu Suedia, și au pierdut, 8-0. La rejucarea cu Cuba am condus, 1-0, la pauză, și deja ne gândeam că ne-am calificat. S-a întors meciul, ne-au bătut cu 2-1. Oamenii spun că am avut și un penalty clar nedat în repriza secundă. Am fost aroganți și asta ne-a costat. E prima mare surpriză din istoria naționalei. Jucau Baratky, Dobai, Silviu Bindea, fotbaliștii care erau la cele mai importante formații din România”, a mai povestit Vochin.

