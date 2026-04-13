Care a fost ultima dorință a tatălui lui Gigi Becali. Ce i-a cerut pe patul de moarte patronului FCSB

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit mesajul cutremurător pe care tatăl său, Atanase Becali, i l-a transmis pe patul de moarte. Patronul celor de la FCSB și-a pierdut tatăl în 1989, când avea doar 31 de ani, iar acesta a vorbit despre momentele cumplite prin care a trecut în acele zile. Care a fost ultima dorință a tatălui său.

Care a fost ultima dorință a tatălui lui Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit care a fost ultima dorință a tatălui său. „Când a murit tata la Spitalul de Urgență, m-a chemat cu o seară înainte. Ia lista, a scris mare, tot ce ai de primit, lași cadou. Milostenia. Ce ai de dat, să dai totul la milimetru. A doua zi a murit. Bă, daca promit ceva, sunt Becali, d-aia am minte.

Sunt drac sau Hristos? Minciuna e a dracului. El e tatăl minciunii. Dacă mint așa, sunt îndrăcit”, a afirmat patronul celor de la FCSB în cadrul unui interviu oferit în ziua de Paști postului . .

Gigi Becali, amintire emoționantă cu tatăl său

În martie 2025, Gigi Becali rememora o amintire cu tatăl său. „În față am un dinte spart de tata, fără să vrea. Mi-a dat un pumn o dată. Cea mai valoroasă amintire a mea a rămas o agresiune. Îți dai seama? Dintele mă face să mă întorc în urmă și să-mi închipui fizionomia lui.

După s-a tăvălit pe jos și a zis că nu mai vrea să mai trăiască pentru că l-a lovit pe băiatul lui. Iar eu m-am tăvălit lângă el și i-am zis că îl iubesc. Mai rău făcea. Vezi ce înseamnă dragoste? Uite, acum plâng când îmi aduc aminte. Acum, copiii, dacă îi cerți puțin, se supără imediat”, afirma la acel moment omul de afaceri, pentru . .