Care a fost ultima dorință a tatălui lui Gigi Becali. Ce i-a cerut pe patul de moarte patronului FCSB

Gigi Becali a dezvăluit care a fost ultima dorință a tatălui său, Atanase Becali, care a decedat în 1989. Ce i-a cerut pe patul de moarte omului de afaceri.
Bogdan Mariș, Cristian Măciucă
13.04.2026 | 11:44
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit care a fost ultima dorință a tatălui său, Atanase.
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit mesajul cutremurător pe care tatăl său, Atanase Becali, i l-a transmis pe patul de moarte. Patronul celor de la FCSB și-a pierdut tatăl în 1989, când avea doar 31 de ani, iar acesta a vorbit despre momentele cumplite prin care a trecut în acele zile. Care a fost ultima dorință a tatălui său.

Care a fost ultima dorință a tatălui lui Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit care a fost ultima dorință a tatălui său. „Când a murit tata la Spitalul de Urgență, m-a chemat cu o seară înainte. Ia lista, a scris mare, tot ce ai de primit, lași cadou. Milostenia. Ce ai de dat, să dai totul la milimetru. A doua zi a murit. Bă, daca promit ceva, sunt Becali, d-aia am minte.

Sunt drac sau Hristos? Minciuna e a dracului. El e tatăl minciunii. Dacă mint așa, sunt îndrăcit”, a afirmat patronul celor de la FCSB în cadrul unui interviu oferit în ziua de Paști postului România TV. Acesta a vorbit și despre decesul lui Mircea Lucescu, veste care a cutremurat întreaga lume a fotbalului.

Gigi Becali, amintire emoționantă cu tatăl său

În martie 2025, Gigi Becali rememora o amintire cu tatăl său. „În față am un dinte spart de tata, fără să vrea. Mi-a dat un pumn o dată. Cea mai valoroasă amintire a mea a rămas o agresiune. Îți dai seama? Dintele mă face să mă întorc în urmă și să-mi închipui fizionomia lui.

Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament a fost...
Digi24.ro
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament a fost scris având în vedere un caz ca al lui”

După s-a tăvălit pe jos și a zis că nu mai vrea să mai trăiască pentru că l-a lovit pe băiatul lui. Iar eu m-am tăvălit lângă el și i-am zis că îl iubesc. Mai rău făcea. Vezi ce înseamnă dragoste? Uite, acum plâng când îmi aduc aminte. Acum, copiii, dacă îi cerți puțin, se supără imediat”, afirma la acel moment omul de afaceri, pentru Digi Sport. Patronul celor de la FCSB a reacționat sâmbătă după succesul clar obținut de formația „roș-albastră”, 4-0 cu Oțelul în play-out-ul Superligii.

Diletta Leotta:
Digisport.ro
Diletta Leotta: "Vrem să te vedem tuns!" Toată lumea l-a așteptat: cum a apărut Cristi Chivu la Como - Inter
Istvan Kovacs, delegare-șoc după scandalul din Champions League! A venit anunţul oficial
Fanatik
Istvan Kovacs, delegare-șoc după scandalul din Champions League! A venit anunţul oficial
Toate echipele calificate la Campionatul European găzduit de România! O naţională este debutantă...
Fanatik
Toate echipele calificate la Campionatul European găzduit de România! O naţională este debutantă + când va avea loc tragerea la sorţi
Momentul revanșei pentru Jovo Lukic. Atacantul de la U Cluj e gata să-și...
Fanatik
Momentul revanșei pentru Jovo Lukic. Atacantul de la U Cluj e gata să-și îngroape fosta echipă în lupta la titlu. „Voi celebra golul”
Parteneri
Dinamo și antrenorul l-au salvat: 'Jilava scria pe mine! Colegii mergeau și spărgeau...
iamsport.ro
Dinamo și antrenorul l-au salvat: 'Jilava scria pe mine! Colegii mergeau și spărgeau magazine'
