Care ar fi putut fi cauza morții copilului de un an, lăsat acasă cu febră de medicii de la Spitalul Sf. Maria, acolo unde anul trecut s-au stins alte 7 suflete

Moartea unui copil de doar un an și nouă luni readuce în prim-plan problemele grave semnalate anul trecut la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Un băiețel din comuna Țibana a ajuns la spital cu febră, a fost consultat și a fost trimis apoi acasă, însă două zile mai târziu a revenit la aceeași unitate în stare critică. Din nefericire, medicii nu au reușit să îi salveze viața, iar de aici încep controversele.

Spitalul Sf. Maria din Iași, din nou în centrul atenției: copil internabil, trimis acasă de medici, mort după două zile de la consultație. Ce acuzații face mama băiatului

Cazul ridică numeroase semne de întrebare: de ce nu a fost internat copilul după prima prezentare și ce ar fi putut provoca, de fapt, decesul? Totul s-a întâmplat într-o zi de joi, pe 5 martie, când mama copilului a mers la spital. Potrivit mamei, medicii i-au făcut analize de sânge și i-au administrat o perfuzie. După evaluare, a fost trimis acasă cu recomandarea de a reveni pentru control luni, 9 martie.

„El a făcut febră, nu a avut pneumonie. Analizele nu i-au ieșit bine și trebuia să îl țină în spital”, povestește îndurerată femeia. Medicii, în schimb, susțin că micuțul a fost evaluat în Serviciul de Primiri Urgențe și că a primit indicații clare privind monitorizarea lui.

Ce spune spitalul

„A fost evaluat de către medicul din Serviciul de Primiri Urgențe și de către medicul ortoped. I-au fost recoltate analize de sânge și a fost efectuată o radiografie de bazin. Pacientul a plecat la domiciliu cu recomandări terapeutice și cu indicația de a reveni pentru reevaluare în data de 9 martie sau de a se prezenta de urgență, dacă simptomatologia o impune”, ne-a transmis medicul Gabriela Ghiga, reprezentant al Spitalului Sf. Maria.

Situația s-a agravat foarte repede, mămica nemaiputând aștepta ziua de luni. Sâmbătă, 7 martie, copilul a ajuns din nou la spital, de data asta cu un elicopter SMURD. . Mama povestește că, inițial, medicii i-au spus că micuțul își revenise și că urmează să fie internat, însă lucrurile au luat o turnură dramatică.

Micuțul nu a mai apucat programarea de luni: dus la spital cu elicopterul

„L-au adus cu elicopterul SMURD. Când am ajuns și eu la spital, mi-au spus medicii să mai stau, că și-a revenit copilul meu și că o să mă interneze cu el. Dar nu a durat jumătate de oră. A durat mai puțin și mi-au spus că a decedat”, a spus femeia pentru

Pentru mama copilului, tragedia ar fi putut fi evitată dacă . Femeia spune că nu a refuzat internarea și nu a semnat niciun document prin care să își asume plecarea acasă. „Eu nu am semnat nimic că nu vreau internare. La Urgențe am fost cu el. Dacă îl țineau în spital, copilul meu nu murea. Mi-au omorât copilul”, a mai declarat aceasta.

Care ar putea fi cauza morții

Corpul micuțului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, unde urmează să fie stabilită cauza exactă a morții. Până la rezultatul autopsiei, FANATIK încearcă să afle ce s-a întâmplat în acest caz, cu niște simptome aparent ciudate la prima vedere: micuțul nu își putea mișca bine piciorul drept și avea febră mare. Tudor Ciuhodaru a explicat, pentru FANATIK, ce ar fi putut cauza moartea copilașului de aproape doi anișori.

„Febra este doar un simptom, ea se interpretează într-un context clinic. Poate să fie vorba despre o afecțiune infecțioasă severă, că e pneumonie, că e meningită. Poate evolua rapid. Eu m-aș fi gândit prima oară la o afecțiune respiratorie acută, dacă luam în calcul doar febra, dar, având în vedere simptomatologia prezentată, aș lua în calcul și o afecțiune de tip infecțios la nivel meningo-cerebral, la asta m-aș fi gândit eu. Putea să fie un sepsis (septicemie). Poate fi, așadar, o evoluție septicemică, pot fi focare de însămânțare în diverse zone. La un copil de un an, febra trebuie interpretată într-un context clinic și nu sunt excluse analizele neurologice”, a declaeat Tudor Ciuhodaru, cunoscut medic din Iași, în exclusivitate pentru FANATIK.