Care ar trebui să fie prioritățile viitorului președinte. Generalul decorat de SUA, NATO și ONU: „Cu asta trebuie neapărat să începem”

România își alege noul președinte, iar în scurt timp ar trebui să avem și un nou guvern. Generalul Dan Grecu avertizează că, indiferent de numele viitorului șef de stat și de componența executivului, vin vremuri complicare, iar o serie de decizii importante ar trebui luate. Într-o analiză pentru FANATIK, el explică care ar fi prioritățile viitorilor aleși.

Ce au de făcut viitorul președinte și viitorul guvern

Pare un clișeu, dar este cât se poate de real: România se află, în acest moment, în acest context complicat, la răscruce de drumuri, într-o situație asemănătoare, dar nu identică cu cea din 1989. La fel ca atunci, situația internațională e cât se poate de volatile, iar lucrurile se schimbă aparent de la o zi la alta. Atunci, România a ratat o șansă și a pierdut aproape 15 ani până când a reușit să fie admisă în NATO, respectiv 17 până să devină parte a familiei europene.

ADVERTISEMENT

35 de ani mai târziu, situația este diferită, în sensul în care dacă în 1989 aveam o Uniune Sovietică în picaj, chiar în plină dezintegrare, de această data avem o Rusie în plină expansiune, imprevizibilă și care trebuie luată în calcul în orice fel de ecuație.

Din perspectiva militarului și a analistului militar și politic, generalul Dan Grecu a explicat, în analiza sa pentru FANATIK, ce ar trebui să facă viitorul președinte și viitorul guvern, imediat după ce își vor intra în pâine. În primul rând, susține generalul, Guvernul României și președintele vor trebui să ia măsuri privind întărirea armatei, dar și să transmită anumite semnale ferme partenerilor și aliaților, dar nu numai.

ADVERTISEMENT

„Având în vedere două din atribuțiile principale ale președintelui, în afară de aceea de a uni societatea, va trebui să aibă în prim plan și problema politicii externe și, bineînțeles, cea a politicii de apărare națională. Indiferent cine va ocupa funcția de președinte, va avea aceste obligații constituționale. Președintele este și comandantul constituțional al Forțelor Armate. Ca atare, în primul și în primul rând, trebuie o poziționare constantă în politica externă, în sensul realizării, păstrării și dezvoltării alianțelor și parteneriatelor pe care România le are.

Și aici mă refer atât la cele din cadrul Alianței Nord-Atlantice, la parteneriatele strategice, care avem cu SUA, cu Franța, cu Italia, cu Marea Britanie, cu Germania și așa mai departe, cât și în cadrul Uniunii Europene, unde, prin nou program de reînarmare, se oferă perspective destul de importante pentru îmbunătățirea capacităților de apărare național”, a spus generalul Grecu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Responsabilitățile președintelui

La fel de important, viitorul președinte ar trebui, în opinia generalul Dan Grecu, să trateze cu . Asta cu atât mai mult într-un moment în care avem în regiune o Rusie expansivă, care pune la îndoială ordinea mondială și își intimidează și chiar atacă unii vecini.

ADVERTISEMENT

„În calitatea sa de comandat suprem al armatei, trebuie să militeze nu numai pentru înzestrare, echipare și așa mai departe, ci și pentru personalul armatei. Pentru că, până la urmă, personalul armatei – în activitate și în rezervă, retragere – a servit patria sub jurământ. Și aici este o problemă foarte, foarte importantă. Resursa umană fiind cea care prevalează, indiferent de cum arată echiparea și tehnica militară. Pentru că poți să ai cea mai bună tehnică militară din lume, dacă nu ai oamenii competenți, nu ai nicio șansă de a-ți pregăti apărarea, pentru că noi despre asta vorbim în primul rând”, a mai spus generalul.

Președintele conduce armata și politica externă

El amintește și că președintele României are ultimul cuvânt atunci când se discută despre armată și apărare. De fapt, guvernul, ca organism executiv, nu face în final decât să pună în practică deciziile ce țin de apărare ale președintelui și ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

„Președintele are două poziții în baza cărora poate să exercite conducerea Armatei Române: cea de comandant constituțional al forțelor armate și cea de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, unde indiscutabil poate să-și impună punctul de vedere. Însă va trebui să aibă o legătură și cu cei care răspund practic de armată, cei care comandă, de fapt, armata. Pentru că, din păcate, am asistat la foarte multe exemple în care poziții, puncte de vedere, opțiuni ale organismului militar nu au fost luate în considerare de către factorul politic, indiferent dacă vorbim de președinte, parlament, partide sau mai știu eu ce”, a mai adăugat generalul Dan Grecu, pentru FANATIK.

Pe de altă parte, guvernul, indiferent ce componență va avea, va trebui , totul cu un dublu scop: asigurarea muniției și a armamentului, dar și o creștere economică importantă, de care ar trebui în final să beneficieze întreaga societate.

Păstrarea actualelor alianțe, esențială pentru viitorul României

Pe de altă parte, viitorul președinte și autoritățile române vor trebui să transmită un semnal clar în direcția Statelor Unite ale Americii, cel mai important partener din NATO, fără de care securitatea țării nu poate fi asigurată. România va trebui să respecte toate angajamentele și parteneriatele cu aliații.

„Să fie foarte clar, relația cu Statele Unite este vitală. De fapt, cu asta trebuie neapărat să începem! Pentru noi, relația cu Washingtonul este esențială, atât în perspectiva parteneriatului strategic pe care îl avem cu Statele Unite, cât și în rolul pe care Statele Unite îl joacă în Alianța Nord-Atlantică, chiar dacă, pe moment, administrația americană, președintele Trump, pare, și subliniez cuvântul pare, pare a se detașa un pic de problema apărării europene. Dar este mai degrabă, din punctul meu de vedere, nu atât o detașare, cât o încercare de-a forța statele europene să-și asume o mai mare responsabilitate în domeniul securității și apărării, pentru că, până la urmă, peste 70% din bugetul NATO este asigurat de către americani”, a mai spus generalul Dan Grecu, pentru FANATIK.

Cine este generalul Dan Grecu

Generalul Dan Grecu a fost șef al Echipei Naționale la Comandamentul Central American pentru operațiile din Irak și Afganistan, dar și observator militar în Misiunea ONU din Etiopia și Eritreea. Totodată, el a fost și șef al Echipei Române de Legătură la Comandamentul Regional Sud al ISAF din Kandahar, Afganistan.

În cariera sa militară, generalul Dan Grecu are numeroase medalii naționale și internaționale, iar dintre ultimele sunt de amintit Medalia pentru merite deosebite a Forțelor Terestre ale SUA (US Army Commedation Medal), Medalia ONU cu semnul „2 silver” pentru misiunea UNMEE și Medalia NATO pentru operații ,,non article five”.

Nu în ultimul rând, generalul Dan Grecu are studii în țări ca Belgia, Canada și Italia și este doctor în științe militare și informații. Implicat direct în Direcția Operații a Statului Major General din România, generalul Dan Grecu a fost și unul dintre ofițerii care a contribuit la adaptarea forțelor armate naționale la standardele NATO, după ce Armata Română a devenit parte a Alianței Transatlantice.