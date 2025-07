Florin Tănase a răbufnit după cartonașul roșu din Shkendija – FCSB 1-0: „Avem nevoie de atacant. M-am săturat să vorbesc”

FCSB a pierdut primul test împotriva campioanei din Macedonia de Nord. „Roș-albaștrii” au fost învinși de Shkendija, iar Florin Tănase a văzut cartonașul roșu direct și va lipsi la meciul retur. Care au fost explicațiile sale după intrarea necugetată din minutul 79.

Florin Tănase a oferit primele reacții după intrarea „horror” din Shkendija – FCSB 1-0

Deși s-a marcat un singur gol, ambele echipe au avut foarte multe ocazii să marcheze, însă doar macedonenii au izbutit să o facă marți seară, pe stadionul Toshe Proeski. FCSB s-a văzut condusă din minutul 65, însă a avut ocazia să evolueze în superioritate numerică după ce Qaka, fostul fotbalist al bucureștenilor, a văzut cartonașul roșu în minutul 70.

care se putea termina rău pentru fotbalistul lui Shkendija. Doar 9 minute a profitat campioana României de avantajul numeric, iar mijlocașul lui FCSB și-a explicat acțiunile:

„O înfrângere dureroasă. Astăzi ne-am creat multe ocazii, dacă marcam primii altul era scorul. Din păcate am făcut acea prostie la acel fault, poate reușeam să revenim, îmi pare rău, dar mai este meciul retur, unde cred că trebuie să marcăm multe goluri și să întoarcem rezultatul. Am lovit cam sus, am vrut să opresc jocul, dar nu a fost cu talpa.

Îmi pare rău că nu voi juca meciurile următoare, dar am încredere că colegii mei vor face un meci bun în retur și ne vom califica. Neșansa a făcut ca astăzi să nu marcăm, ne pare rău, ne gândeam că vom câștiga și că vom lua o opțiune serioasă pentru calificare. Avem nevoie de atacant, m-am săturat să vorbesc, trebuie să joci unde te pune și să faci lucrurile cât mai bine pentru echipă.

Trebuie să marcăm, să fim mai concentrați la finalizare. Cu siguranță vom marca. Nu am vorbit cu colegii, avem timp să discutăm”, a declarat Florin Tănase, conform VOYO.

FCSB a primit gol imediat după schimbările făcute de Gigi Becali

iar imediat după ce patronul i-a înlocuit pe Darius Olaru și Adrian Șut, doi jucători cruciali de la mijlocul terenului, FCSB a primit gol. După doar 2 minute fără principalii căpitani pe teren, Ronaldo Webster l-a învins pe Ștefan Târnovanu printr-o execuție cu capul direct în vinclul porții.