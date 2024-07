Care au fost problemele României în prima repriză cu Olanda! Analiza primelor 45 de minute: „La mijloc, doar Marius Marin se ridică la un nivel acceptabil”

și a avut câteva ocazii în primul sfert de oră. Elevii lui Edward Iordănescu au condus jocul în primele minute, însă olandezii au revenit și până la finalul reprizei au ajuns să aibă o posesie de 73%.

Care au fost problemele României în prima repriză cu Olanda! Analiza primelor 45 de minute: „Doar Marius Marin se ridică la un nivel acceptabil”

Unicul gol al primei reprize a fost marcat de Gakpo, după un șut la colțul scurt, unde portarul Florin Niță a fost simplu spectator. Totuși, până la finalul primelor 45 de minute, . În locul său a intrat Racovițan.

Ilie Dumitrescu, Ionel Dănciulescu și Gabi Balint au analizat prima repriză din România – Olanda și au tras câteva concluzii extrem de dure. Toți au concluzionat că Niță a greșit la golul olandezilor.

„A avut spațiu liber pentru a șuta. L-a surprins și pe Niță. 121 de kilometri pe oră a avut șutul. Apoi a apărut și problema lui Mogoș. Am avut ceva probleme în flancul drept.

Am arătat că putem, am avut momente în care am fost periculoși. A fost și șutul lui Drăguș. Primele 17 minute am jucat foarte, foarte bine. Întâlnim un adversar bun”, a declarat Ilie Dumitrescu la .

„Abordarea lui Edi Iordănescu a fost una bună. Am jucat foarte mult diagonale și minge lungă, apoi am venit la susținere. După ce am primit acel gol, lucrurile s-au schimbat.

N-am mai avut mingea. Olanda a presat, a văzut că se poate, că nu suntem atât de puternici. Cred că ne-au dominat foarte bine la mijlocul terenului. La mijloc, de la noi din echipă doar Marius Marin se ridică la un nivel acceptabil”, a spus Ionel Dănciulescu.

„Niță are și el partea lui de vină, a reacționat un pic târziu. Drăguș încearcă, dar de multe ori e izolat. Am început curajos, cu un pressing avansat. Ei au arma principală: posesia.

Noi am încercat să fim în continuare curajoși. Au fost câteva intervenții bune în defensivă, dar s-au făcut și câteva greșeli. La corner Burcă își scapă adversarul. Avem probleme pe partea stângă, la urcările lui Dumfries. Îmi place că românii încearcă să dea tot”, a spus și Balint.