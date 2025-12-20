Care e adevărata Steaua pentru Săpunaru. Verdict șoc înainte de FCSB – Rapid: „N-avea cum să existe în Liga 1”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cristi Săpunaru se implică în războiul rivalilor înainte de FCSB – Rapid

Cristi Săpunaru (41 de ani) pune paie pe foc în războiul dintre FCSB și CSA Steaua. Fostul căpitan al Rapidului a luat cuvântul înaintea derby-ului programat în etapa 21 din SuperLiga, duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00.

FCSB – Rapid e meciul finalului de an în România. Derby-ul se va disputa cu o miză importantă pentru ambele echipe. R în timp ce giuleștenii vor să ierneze pe locul 1 în SuperLiga.

„Următorul meci e un derby. Nu joci numai pentru tine, joci pentru fani, pentru ceea ce înseamnă Rapid, chiar dacă unii zic că nu e Steaua, alții zic că e Steaua…

Pentru mine, amândouă sunt Steaua. Nu avea cum să existe un club în Liga 1 dacă nu exista celălalt, iar Clubul Armatei n-are cum să nu fie Steaua, fiindcă ei l-au înființat. Trebuie să se hotărască între ei! Rapid trebuie să meargă la meci cu încredere! Nu-i lipsește nimic echipei, e pe primul loc.

Pentru mine, Rapid e principala favorită (n.r. la titlu), împreună cu Dinamo, Universitatea Craiova, Botoșani… FCSB, dacă intră în play-off, va avea un cuvânt greu de spus.

Sunt puține puncte. Noi tot vorbim că n-ar mai avea șanse, dar sunt puține puncte între echipele care sunt pretendente la play-off”, a declarat Cristi Săpunaru.

În calitate de fotbalist, . În toate aceste dueluri, fostul mare fundaș român a obținut 10 victorii împotriva rivalei. 11 partide au fost câștigate de roș-albaștri, iar restul de 5 s-au terminat la egalitate.