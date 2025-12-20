Sport

Care e adevărata Steaua pentru Săpunaru. Verdict șoc înainte de FCSB – Rapid: „N-avea cum să existe în Liga 1”

Cristi Săpunaru, idolul Giuleștiului, se implică în războiul FCSB vs. CSA Steaua, chiar înaintea derby-ului pe care Rapid îl joacă împotriva campioanei României
Cristian Măciucă
21.12.2025 | 00:10
Care e adevarata Steaua pentru Sapunaru Verdict soc inainte de FCSB Rapid Navea cum sa existe in Liga 1
ULTIMA ORĂ
Care e adevărata Steaua pentru Săpunaru. Verdict șoc înainte de FCSB - Rapid: „N-avea cum să existe în Liga 1”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru (41 de ani) pune paie pe foc în războiul dintre FCSB și CSA Steaua. Fostul căpitan al Rapidului a luat cuvântul înaintea derby-ului programat în etapa 21 din SuperLiga, duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00.

Cristi Săpunaru se implică în războiul rivalilor înainte de FCSB – Rapid

FCSB – Rapid e meciul finalului de an în România. Derby-ul se va disputa cu o miză importantă pentru ambele echipe. Roș-albaștrii încearcă să ajungă în play-off, în timp ce giuleștenii vor să ierneze pe locul 1 în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„Următorul meci e un derby. Nu joci numai pentru tine, joci pentru fani, pentru ceea ce înseamnă Rapid, chiar dacă unii zic că nu e Steaua, alții zic că e Steaua…

Pentru mine, amândouă sunt Steaua. Nu avea cum să existe un club în Liga 1 dacă nu exista celălalt, iar Clubul Armatei n-are cum să nu fie Steaua, fiindcă ei l-au înființat. Trebuie să se hotărască între ei! Rapid trebuie să meargă la meci cu încredere! Nu-i lipsește nimic echipei, e pe primul loc.

ADVERTISEMENT
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din...
Digi24.ro
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO

Pentru mine, Rapid e principala favorită (n.r. la titlu), împreună cu Dinamo, Universitatea Craiova, Botoșani… FCSB, dacă intră în play-off, va avea un cuvânt greu de spus.

ADVERTISEMENT
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe...
Digisport.ro
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă

Sunt puține puncte. Noi tot vorbim că n-ar mai avea șanse, dar sunt puține puncte între echipele care sunt pretendente la play-off”, a declarat Cristi Săpunaru.

În calitate de fotbalist, Cristi Săpunaru a înfruntat-o de 26 de ori pe FCSB. În toate aceste dueluri, fostul mare fundaș român a obținut 10 victorii împotriva rivalei. 11 partide au fost câștigate de roș-albaștri, iar restul de 5 s-au terminat la egalitate.

ADVERTISEMENT
2,02 este cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Rapid
Valentin Costache, declarația serii! A bătut-o pe Dinamo și spune că regretă: „Îmi...
Fanatik
Valentin Costache, declarația serii! A bătut-o pe Dinamo și spune că regretă: „Îmi pare rău”
Cătălin Cîrjan, debusolat după UTA – Dinamo 2-0: „A fost o seară neagră...
Fanatik
Cătălin Cîrjan, debusolat după UTA – Dinamo 2-0: „A fost o seară neagră pentru noi”
Zeljko Kopic a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor lui Dinamo după 0-2 cu...
Fanatik
Zeljko Kopic a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor lui Dinamo după 0-2 cu UTA
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Gigi Becali s-a dus peste jucătorii de la FCSB și a distrus un...
iamsport.ro
Gigi Becali s-a dus peste jucătorii de la FCSB și a distrus un fotbalist de față cu toți colegii: 'Atât poți! Te rog eu frumos, lasă mingea să intre, nu o mai scoate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!