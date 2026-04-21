Care e cea mai mare greșeală făcută de Ilie Bolojan înainte de criza politică provocată de PSD. De ce anume depinde viitorul premierului: „Nu are mult timp”

România este, oficial, în criză politică, după ce PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Analizând la rece, care sunt greșelile pe care le-a făcut șeful executivului, având în vedere că nu se bucură de prea multă popularitate în rândul românilor și ce urmează după ce miniștrii social-democrați vor renunța la funcții?

PSD și-a retras sprijinul politic pentru Ilie Bolojan. Efectele, greu de prezis

Decizia PSD de a-și retrage sprijinul politic pentru premier, votată covârșitor luni, 20 aprilie (97,7%) nu face decât să confirme că experimentul coabitării a eșuat. Declarațiile făcute de Sorin Grindeanu în ziua în care s-a hotărât ieșirea de la guvernare arată clar că PSD nu vrea să mai audă de nicio măsură de austeritate, ce-i drept, după ce ”a închis ochii” la o serie de măsuri care nu i-au afectat pe ”barosanii” din companii, ci doar pe cei vulnerabili (bolnavi, vârstnici, mame etc).

Profesorul universitare Cătălin Avramescu face o analiză tăioasă a situației politice și spune unde a greșit Ilie Bolojan, dincolo de unele măsuri discutabile care au lovit în românii care nu o ducea prea bine nici înainte. Politologul susține că felul în care a comunicat măsurile luate l-a dezavantajat, însă, dincolo de asta, eroarea supremă este acceptarea guvernării cu PSD la aceeași masă.

Cătălin Avramescu, analiză pentru FANATIK: „E o cafteală politică”

Avramescu a comparat momentul politic în care ne aflăm cu o răfuială de cartier între băieți, unde nu știi niciodată cum se poate termina totul. „E greu de spus cât de mult se va prelungi această criză. Se întâmplă ca într-o bătaie de stradă, unde loviturile sunt dintre cele mai imprevizibile și lipsite de plan. E pur și simplu o cafteală politică, fără o direcție clară. Dacă PSD venea cu o direcție clară, aveau o propunere de prim-ministru, ori de la ei, ori de la liberali”, a declarat Avramescu, pentru FANATIK.

Comunicarea, marea problemă a lui Bolojan

Analistul politic remarcă, totodată, că din cealaltă parte nu vin prea multe soluții pentru perioada post-Bolojan, precizând că guvernul nu stă într-o persoană, ci în viziunea de ansamblu, în politicile care se iau. Avramescu are și câteva critici la adresa lui Bolojan, spunând că singur s-a pus în situația în care se află acum.

„Nu am ce apăra la felul în care domnul Bolojan a comunicat măsurile pe care le-a luat, așa a făcut de la început, a mormăit acolo pentru sine. Marea problemă e că el a ajuns singur în situația asta în care să fie șantajat de PSD. El a cedat la tot. Prima cedare nu a fost la ceva anume propus de PSD, ci la simpla prezență a partidului la guvernare. El nu trebuia să accepte treaba asta.

Când accepți un mandat de la PSD, trebuie să te aștepți că o să vrea ceva PSD pentru asta. Nu a vrut să meargă pe formula unui guvern minoritar, n-a vrut să meargă pe ideea alegerilor anticipate și așa am ajuns după un an într-o năuceală politică. Ei au vrut să facă stabilitate, formula Nicu și Marcel”, a adăugat Avramescu, pentru FANATIK.

„Și-a făcut-o cu propria mână acceptând să fie și premierul PSD”

Cu privire la continuitatea guvernului în varianta interimară, aici există mai multe păreri. Din punct de vedere constituțional, actualul executiv are un termen de valabilitate de 45 de zile, după care e nevoie de reconfirmare, adică vot dat în Parlament. Nimeni nu poate să spună, însă, cât de mult s-ar putea prelungi interimatul, dat fiind că în nu se precizează foarte clar dacă ar putea continua la nesfârșit un astfel de guvern.

„Judecând ce a făcut chiar domnul Bolojan la Ministerul Educației, sigur, e de discutat dacă e chiar același caz, s-ar putea să o mai țină tot așa, cu prelungiri de interimate. Totuși, ar fi absurd, căci un guvern trebuie condus de un premier cu puteri depline. Ce premier cu puteri depline să ai când domnul Bolojan a acceptat de la bun început să fie premier pe jumătate? Oricât de străvezii și iresponsabile ar fi cerințele PSD, nu poți să ai nici prea multă simpatie pentru Bolojan, căci și-a făcut-o cu propria mână acceptând să fie și premierul PSD. A băut cu ei la masă, ca să zic așa. Atunci să plătească nota de plată și dânsul, și PSD”, a punctat Avramescu.

Cătălin Avramescu nu vede un plan concret în nicio tabără politică

În același timp, politologul susține că trebuie găsită o variantă de înlocuitor tocmai în ideea expusă mai sus, și anume că un guvern nu poate sta într-o singură persoană: „Domnul Bolojan a fost un operator politic catastrofal și, vedeți, deja vorbesc la trecut despre el căci ne gândim că nu trece peste hopul ăsta. Necazul e că toate partidele din coaliție au sărit peste balcon, fără să se uite ce este în grădină, toți, fără excepție.

Și cei care îl țin pe Bolojan și cei care îl împing. Nu au un plan. Pui pe altcineva, pui pe unul de la UDMR, de la cine vrei, dar ca să facă ce? Oamenii ăștia nu vor să facă nimic. Trebuie să recunosc că pe undeva PSD a avut lucrurile clare. A spus în esență că nu vrea reforme, asta spune de un an”.

Ce viitor politic are Ilie Bolojan: „Nu are mult timp”

Ce viitor politic are Ilie Bolojan dacă mâine pleacă, în orice formă, prin moțiune de cenzură sau demisie (lucru puțin probabil, dat fiind declarațiile făcute de premier potrivit cărora nu va pleca din funcție)? Cătălin Avramescu e de părere că Ilie Bolojan ar trebui să se miște repede dacă mai vrea să fie relevant pe scena politică. Lupta cu PSD l-ar putea propulsa pentru un proiect personal,

„Cred că există o fereastră, ar putea face ceva folosindu-se de imaginea de victimă a PSD. La un moment dat și despre Boc se spunea treaba asta, după ce și-a asumat niște reforme. După aceea, mulți s-au uitat la el ca la un fel de Băsescu 2. Boc n-a confirmat din punct de vedere politic în afara partidului, n-a avut un proiect al lui după ce nu a mai fost premier. Depinde cum se mișcă omul în cauză, dar nu are mult timp. Văd că a așteptat un an să ridice puțin tonul la PSD, ce să zic! Țineți minte când i-a făcut pe pesediști șobolani, nu a spus asta la început, a zis că sunt în cămară niște șoricei, apoi a zis că sunt șobolani. Ăsta e curajul lui politic, să îi numească șoricei? Zi, domnule, cu putere, spune ce ai de spus!”, ne-a mai spus Avramescu.