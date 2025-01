Care e cea mai mare problemă a portarului care vine să-l înlocuiască pe Siegrist la Rapid

Rapid se desparte de elvețianul Benjamin Siegrist, care este nemuțumit că a pierdut locul de titular. de unde va sosi un alt goalkeeper. Este vorba despre austriacul Franz Stolz.

Stolz este al treilea portar de la Genoa

Schimbul care va fi parafat între cele două echipe patronate de Dan Șucu pare o mutare win-win, care rezolvă elegant o situație care risca să degenereze într-un conflict de vestiar, ținând cont de nemulțumirea lui Siegrist.

Doar că, din punct de vedere sportiv, Rapid renunță la un fost titular și primește un schimb un portar, care nu a mai apărat demult. Franz Stolz a stat ultima dată între buturi, într-un meci oficial acum mai bine de un an.

Stolz, un goal-keeper care împlinește 24 de ani pe 14 februarie, a apărat ultima dată în octombrie 2023. S-a întâmplat într-un meci Ried- St. Polten 1-1. Stolz a fost în poarta oaspeților.

Austriacul n-a prins niciun minut în Serie A

Deși nu s-a mai remarcat la austrieci, el a prins în vara anului trecut un transfer neașteptat la Genoa. Italienii au plătit pentru el 200.000 de euro, un mizilic pentru o formație din Serie A.

Franz Stolz, portarul așteptat în Giulești, nu a jucat niciun minut pentru Genoa. Mai mult, el este, în fapt, al treilea portar al genovezilor. Titular e Nicola Leali, iar rezerva lui Daniele Sommariva.

Stolz a stat doar de șapte ori pe banca de rezerve, în rest fiind în afara lotului. Austriacul are contract cu Genoa până în vara anului 2027.

Vine ca rezervă pentru Aioani

În mod normal, el vine în Giulești ca rezervă. Marian Aioani pare să fie într-o formă foarte bună. El chiar a fost remarcat de Marius Șumudică după victoria cu Universitatea Craiova.

Aioani a fost adus de la Farul, la începutul anului trecut, contra a 400.000 de euro. Giuleștenii aveau atunci nevoie de un portar, după plecarea lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid. Aioani era al treilea portar al naționalei, dar a pierdut contractul cu prima reprezentativă.

. „Și eu, când am fost scos din poartă, l-am sunat pe președinte, riscam să pierd naționala, cum am și făcut-o. Dar nu mai contează trecutul. La orice echipă am fost mereu titular, a fost dificil, dar contează prezentul”, a spus Marian Aioani.