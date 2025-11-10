Cel mai bogat sector din București. Ce au făcut Ciucu și Băluță cu banii bucureștenilor în 2025. Edilii râvnesc funcția de primar general

Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, edilii din sectoarele 4 și 6, candidează la alegerile din 7 decembrie pentru funcția de primar general al Bucureștiului, fiecare lăudându-se cu realizările pe care le-au avut până acum. Cât de buni gospodari au fost cei doi până acum, potrivit datelor oficiale, și cum arată situația financiară din fiecare sector al Capitalei?
Băluță (PSD) și Ciucu (PNL) gestionează două dintre sectoarele care s-au dezvoltat cel mai mult în ultimii ani, sectorul 6, condus de liberal, fiind pe locul al treilea la numărul de locuitori, după sectoarele 1 și 3. Dacă vorbim despre bogăție, cei mai mulți bani se învârt în sectorul 1, acolo unde se plătesc și cele mai mari impozite locale, locul unde se află cele mai cunoscute multinaționale care operează în București, care au profituri uriașe. Potrivit datelor furnizate de transparență.eu, până în luna septembrie, topul celor mai bogate sectoare arăta în felul următor:
Cu privire la cheltuielile din primele luni ale anului 2025, topul arată în felul următor:
Pe ce s-au dus, însă, banii în acest an? În fiecare sector, prioritățile au fost diferite, în funcție de bugetul de care a dispus fiecare primărie și proiectele în derulare. În sectorul 1, cei mai mulți bani au fost cheltuiți cu învățământul (309 milioane lei), asistența socială (245 milioane de lei) și protecția mediului (179 milioane). În primele 9 luni ale anului 2025, primarul Tuță de la 1 a încasat cele mai multe încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (946 de milioane lei).
În sectorul 2, condus de Hopincă, grosul banilor au mers către: învățământ (374 milioane), asigurări și asistență socială (292 milioane) și servicii și dezvoltare publică (246 milioane). Veniturile, în mare parte, au venit din taxele și impozitele locale. La sectorul 3, unde edil e Negoiță, cele mai mari cheltuieli au fost la capitolele educație (452 de milioane lei), autorități publice și acțiuni externe (310 milioane) și protecția mediului (303 milioane). Din impozitele și taxele pe proprietate, Primăria Sector 3 a obținut, până acum, 231 de milioane de lei.
Ne mutăm la 4, unde îl avem pe candidatul la alegerile din 7 decembrie, Daniel Băluță. Primăria care administrează cartierele Tineretului și Berceni a cheltuit cel mai mult (peste jumătate de miliard de lei) cu serviciile și dezvoltarea publică, învățământul (280 milioane) și transporturile (234 milioane). La 5, unde cârmaci e fiul lui Cristian Popescu Piedone, fost primar și el și șef la ANPC până de curând, cei mai mulți bani s-au dus pe reparații curente și salariile de bază, apoi către asigurări și asistență socială (207 milioane). În final, la sectorul 6, unde îl avem primar pe Ciucu, contracandidatul lui Băluță, s-a investit în locuințe, servicii și dezvoltare publică (417 milioane lei), restul cheltuielilor fiind completate cu asistența socială și învățământul.
Un alt lucru interesant care reiese din raportul consultat de FANATIK este legat de numărul angajaților de la fiecare primărie de sector. În contextul discuțiilor despre reducerea aparatului bugetar, măsurile cerute de Bolojan fiind extrem de contestate de administrațiile locale, situațiile de la cele șase primării sunt cât se poate de clare. Datele de mai jos trebuie, însă, citite cu o mențiune: multe din serviciile publice locale au fost externalizate de instituții către societăți private ori și-au creat propriile companii care funcționează în cadrul primăriilor.
Iată situația numărului de angajați de la fiecare sector, în plină criză guvernamentală pornită de la reducerea posturilor:
Raportat la mia de locuitori, Primăria Sectorului 1 are 2,2 angajați, 2 are 3,4, 3 are 2,5, 4 – 1,2, 5 – 1,9 și a Sectorului 6 – 3,1. Dacă vorbim despre primăria generală pentru care se luptă mai mulți candidați pe 7 decembrie, avem 3.140 de posturi ocupate dintr-un total de 4.968 prevăzute în organigramă (1.828 neocupate). Primăria Bucureștiului are, de asemenea, prea mulți angajați, fapt pentru care ar putea fi tăiate din posturi.