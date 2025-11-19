Care e, de fapt, adevăratul nume al lui Lamine Yamal! Povestea incredibilă

ADVERTISEMENT

Decarul Barcelonei are o poveste impresionantă în spate cu privire la numele pe care îl vedem afișat pe tricou meci de meci.

Cum îl cheamă, de fapt, pe Lamine Yamal, starul Barcelonei

Internaționalul iberic este și al lui Sheila Ebana, iar după cum se poate observa niciunul dintre părinții săi nu are Yamal în nume. Astfel, întrebarea publicului cu privire la acest aspect, al modului în care îl cheamă pe fotbalistul Barcelonei care a fost recent al doilea în clasamentul Balonului de Aur, a devenit una din ce în ce mai des pusă și acum a primis, în sfârșit, un răspuns.

Pe când jucătorul nu era născut, iar Mounir Nasraoui și Sheila Ebana formau un cuplu de tineri îndrăgostiți, aceștia au avut mari probleme cu banii și au fost ajutați de un alt cuplu numit. Cei doi se numeau Lamine și Yamal, iar gestul făcut de aceștia a rămas unul extrem de important pentru părinții fotbalistului de la Barcelona. Astfel, aceștia au promis că dacă vor avea un copil o să-i dea acest nume, Lamine Yamal.

De altfel, în arabă, numele are și o semnificație aparte. Lamine înseamnă onestitate și Yamal înseamnă frumusețe. Așadar, numele adevărat al starului de la Barcelona este Lamine Yamal Nasraoui Ebana, notează cei de la

Lamine Yamal a luat o decizie drastică după ce a fost în mijlocul atenției presei

Lamine Yamal a devenit încă de la 16 ani unul dintre jucătorii care atrag atenția foarte mult, asta datorită stilului său de viață din afara terenului. Tânărul fotbalist a impresionat prin extravaganța arătată și din această cauză a ajuns să fie un nume important pentru tabloidele din Spania. Aceștia au scris despre relația pe care sportivul o are cu cântăreața Nicki Nicole, care este cu 7 ani mai mare decât jucătorul Barcelonei.

Totuși, cei doi s-au despărțit recent, anunțul fiind făcut chiar de către Lamine Yamal. Acesta a avut probleme în ultimul timp și din cauza declarațiilor pe care le-a dat înainte de El Clasico. El a spus că „Real Madrid fură” și . Cei de la Barcelona au decis, alături de impresarul său, Jorge Mendes, să-i controleze postările de pe Social Media și declarațiile date în presă, pentru ca astfel de situații de scandal să fie evitate.