Care e, de fapt, situația fabricilor de armament din România. Bulgaria, exporturi de trei ori mai mari decât țara noastră

Deși războiul din Ucraina durează de mai bine de trei ani, timp în care cererea de armament și muniție la export a explodat, fabricile din România nu reușesc nici în aceste condiții să își revină. Deși autoritățile au anunțat mari investiții, cifrele actuale arată că a fost vorba de declarații fără acoperire. O dovedesc bugetele aprobate pentru două companii cu tradiție din industria de apărare a României.

Profit derizoriu pentru o fabrică de armament din România

Ministrul USR al economiei, Radu Miruță, anunța în urmă cu câteva zile concedierea a 21 de șefi din companiile de stat. Nu a precizat despre cine ar fi vorba, însă în subordinea , principala companie din industria de apărare a României. La finalul lunii august, autoritățile române se lăudau cu investiția de peste jumătate de miliard de euro a gigantului german Rheinmetall la fabrica de pulberi din orașul Victoria.

Aceasta pare să fie cam singura veste bună din industria de apărare a României. Anul trecut, autoritățile române se lăudau cu repornirea producției de obuze sovietice de 120 mm, pentru care există o cerere importantă în Ucraina, la SC Arsenal Reșița SA. Fabrica din Caraș-Severin își încetase activitatea încă din anul 2008, însă, în contextul războiului din Ucraina,

„În următoarea perioadă vor fi realizate primele investiţii în ceea ce înseamnă partea de logistică, utilaje, astfel încât, odată asigurată infrastructura, până la finalul anului, va putea începe producţia”, anunța în aprilie 2024 prefectul județului Ioan Dragomir.

Autoritățile anunțau că se vor face angajări semnificative la fabrica de armament, societatea având nevoie de 75 de angajați într-o primă fază, numărul acestora urmând să crească la 200 ulterior.

„Acest contract, în primă parte, va avea un număr de până la 75 de angajați. În următoarea perioadă se va ajunge la un număr de 200-300 de angajați, urmând ca la faza a treia să existe un număr mult mai mare de angajați”, susținea Flavius Nedelcea, secretar de stat Ministerul Economiei.

Datele financiare la finalul anului 2024 arată că SC Arsenal Reșița a avut o cifră de afaceri de 1,27 milioane lei și pierderi de 282.000 lei. Cifrele sunt similare cu cele obținute în ultimii zece ani și aproape identice cu cele din ultimii trei ani. Mai mult, la finalul anului, compania avea 32 de angajați.

Ce spun cifrele de la Ministerul Economiei

Zilele trecute, Ministerul Economiei a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al companiei aflate în subordinea sa, Arsenal Reșița SA. Datele indică o creștere a cifrei de afaceri, care ar trebui să ajungă de la 1,2 milioane la 4,95 milioane lei. Adică mai puțin de un milion de euro.

Cheltuielile totale ale subsidiarei Romarm ar trebui să fie de maxim 4,03 milioane lei, urmând să rezulte un profit brut de 911.000 lei. Profitul net al companiei, 865.000 lei, ar urma să fie folosit pentru acoperirea datoriilor companiei, care se ridicau în 2024 la 1,68 milioane lei.

Cheltuielile pentru investiții sunt bugetate în acest an la doar 150.000 lei (adică mai puțin de 30.000 euro), iar în ceea ce privește angajările, bugetul aprobat menționează că la finalul anului numărul de angajați este prognozat să ajungă la 31. Practic nu vorbim de niciun proces de angajări la fabrica de armament.

În ceea ce privește salariile plătite, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, deci salariul mediu brut, ar urma să ajungă al doar 4.500 lei. Bugetul pentru bonusurile angajaților este de doar 8.000 lei.

Pirochim Victoria, pe pierdere și în acest an

Zilele trecute, ministrul economiei a semnat contractul cu gigantul german Rheinmetall pentru construirea unei fabrici moderne de pulberi la Victoria, ce presupune o investiție de peste jumătate de miliard de euro. Statul român a pregătit acest contract de mai mulți ani prin mai multe exproprieri în zonă, fiind vizată în special platforma industrială Viromet SA.

Tot zilele trecute, Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs al Pirochim Victoria, subsidiara Romarm care va intra în joint-venture-ul cu germanii. Documentul arată că firma de stat românească va fi pe pierdere și în acest an.

Mai exact, compania de stat are estimate venituri de doar 5,6 milioane lei și cheltuieli totale de 7,4 milioane, fiind estimate pierderi de 1,8 milioane lei și în acest an. În ultimii zece ani, compania a reușit să fie pe plus doar în 2023, atunci când a realizat un profit modest de nici 300.000 lei. La finalul anului, numărul de angajați este programat să rămână același, doar 72.

Totuși, bugetul aprobat arată că statul român urmează să facă investiții de 574 milioane lei în acest an.

Investițiile celor de la Rheinmetall ar urma să înceapă abia din anul 2026, estimarea autorităților fiind ca, odată ce noua fabrică își va începe producția, vânzările să ajungă la 600 de milioane lei.

Bulgaria, exporturi de armament de trei ori mai mari

Datele oficiale arată că anul trecut exporturile de arme, muniții și echipamente militare ale României au fost de circa 864 milioane euro, cu o sumă similară în anul 2023.

Suma este mult peste ce exporta România înainte de anul 2020, când valoarea echipamentelor militare era de circa 200 de milioane euro, însă mult sub ce au reușit vecinii noștri de la sud de Dunăre. Zilele trecut, ministrul economiei de la Sofia a anunțat că, de la începutul războiului, Bulgaria a avut exporturi de armament de 6,5 miliarde euro (13 miliarde leva).

Mai mult, oficialul bulgar a precizat că, în prezent, din PIB-ul țării doar în anul 2024. Astfel, dacă în 2021 exporturile de arme și muniții ale Bulgariei se ridicau la 650 milioane euro, în 2024 ele au ajuns la suma de 2,8 miliarde euro. Vorbim astfel de o sumă de peste trei ori mai mare, comparativ cu exporturile României.

Spre exemplu, producător de armament de stat din Bulgaria a raportat venituri de 191 de milioane de leva în 2021. Până anul trecut, vânzările au crescut dramatic până la 900 de milioane de leva, iar în 2025 VMZ a depășit pragul simbolic de 1 miliard de leva în venituri anuale (circa 500 milioane euro). Compania are în prezent aproximativ 5.000 de angajați, forța de muncă crescând cu aproape 350 de persoane doar în ultimul an.