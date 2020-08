Care e distanța de la care ne putem îmbolnăvi de Covid-19 pe stradă. Anunțul profesorului Alexandru Rafila

Alexandru Rafila a vorbit despre riscul transmiterii noului coronavirus atunci când oamenii umblă pe stradă.

Microbiologul a subliniat că virusul nu se poate transmite printr-un contact „pasager de câteva secunde”, fiind nevoie de un contact prelungit între persoane.

Așadar, riscul de a lua Covid-19 umblând pe stradă printre oameni e minim, potrivit profesorului Rafila.

70 de centimetri, distanța de la care ne putem îmbolnăvi de Covid-19

„Nu, nu se transmite printr-un contact pasager de câteva secunde. Transmiterea se produce când are loc un contact prelungit, când are loc un dialog, persoana poate să strănute. Câteodată nu oprim cum trebuie secrețiile, dar o simplă trecere cu o persoană nu are nimic.

Acest lucru trebuie spus fiindcă se produc exagerări, adică evitarea oricărei interacțiuni cu alte persoane. Nu, păstrezi distanța. Când nu poți, porți masca. Trebuie să ne schimbăm, e cel mai greu de realizat. Trebuie să dobândim obișnuința, este mai greu de obținut, acest lucru se întâmplă în momentul de față”, a explicat Rafila la Digi 24.

Distanța de sigurană de 1.5 – 2 metri a fost gândită tocmai pentru că riscul de îmbolnăvire crește considerabil sub 70 de centimetri.

Așadar, când povestim cu cineva care se află la 70 de centimetri de noi, sau mai puțin, șansele de a ne îmbolnăvi cresc considerabil, explică Rafila.

Cât de utilă e masca de protecție când o purtăm pe stradă?

Specialiștii se contrazic atunci când vine vorba de eficiența măștii de protecție. Drept dovadă, anumite guverne impun purtatul măștii în spațiile publice închise, altele le impun și în spațiile deschise.

Cert e că masca protejează de infectare atunci când toată lumea o poartă, însă rămâne problema măștilor contrafăcute care au împânzit piața europeană.

În teorie, o mască trebuie schimbată la patru ore și trebuie să respecte mai multe norme impuse de Uniunea Europeană.