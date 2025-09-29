Care e echipa mai bună, FCSB sau Craiova? Verdictul antrenorului Oțelului, Laszlo Balint, după ce a jucat cu ambele formații

După victoria senzațională din etapa precedentă cu Universitatea Craiova, , iar antrenorul Laszlo Balint a admis că există o urmă de regret.

Analiza lui Laszlo Balint după FCSB – Oțelul 1-0

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , tehnicianul gălățenilor s-a arătat mulțumit de prestația elevilor săi, deși a mărturisit că a simțit faptul că Oțelul putea să plece neînvinsă din Capitală.

”Este puțină amărăciune. Am spus-o și imediat după meci că în multe momente am avut sentimentul că puteam să scoatem mai mult din partida de aseară. Cred că ăsta e un lucru pozitiv pentru noi, o echipă în reconstrucție, o echipă cu foarte mulți jucători noi, în niște condiții financiare raportate la un buget redus.

Faptul că suntem supărați că nu am reușit să facem măcar un egal la FCSB, cred că spune multe despre maniera în care am interpretat jocul și până la urmă și de nivelul jocului. Cred că am arătat un nivel bun ieri, într-adevăr cu anumite situații pe care trebuia să le interpretăm mai bine și mă refer în primul rând finalizarea anumitor acțiuni de atac.

Apoi și anumite probleme care au apărut pe ultima linie defensivă, dar asta ținând cont și de absențele pe care le-am avut, pentru că acolo am jucat cu Zivulic, care s-a descurcat foarte bine, și cu Soriano, care nu au mai evoluat împreună în această formulă.

Automat, și pe presiunea calității jucătorilor de la FCSB, în momentul în care au putut să joace rapid, să câștige spațiile din spatele fundașilor centrali în a doua repriză au apărut acele oportunități. Dar și pe fondul riscului pe care ni l-am asumat după ce am primit golul, pentru că noi chiar am crezut că putem să marcăm și să scoatem, ceva din partida de aseară.

Toată săptămâna am pregătit meciul pentru a câștiga. A fost un moment bun către finalul primei reprize, chiar am avut acea situație în minutul 41, pe fondul unei greșeli a lui Alhassan, în care am rămas într-o situație de 4 contra 2 și s-a preferat un șut în blocaj în locul unei pase.

Sunt puțin dezamăgit pentru că au fost momente în care la finalizare puteam să luăm decizia mai bună, să fim mai inspirați și sunt convins că dacă reușeam să marcăm primii cu totul alta ar fi fost desfășurarea.

A mai fost și ocazia lui Joao Lameira din corner, acea ocazie a lui Andrezinho în minutul 6 când șutează peste poartă de pe 6 metri. Am avut și când din 3-4 ocazii împotriva FCSB-ului pe Arena Națională nu reușești să concretizezi este foarte greu să speri că poți să scoți ceva”, a declarat Laszlo Balint.

Ce spune antrenorul Oțelului de Universitatea Craiova, pe care a învins-o

După ce Oțelul a jucat în ultimele două etape cu Universitatea Craiova și FCSB, Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, l-a întrebat pe antrenorul gălățenilor care echipă l-a impresionat mai mult.

”E greu de analizat pentru că sunt două echipe de profiluri diferite, construite diferit și cu stiluri diferite și aflate în momente diferite. Când am jucat săptămâna trecută cu Universitatea Craiova era pe un fond foarte bun.

Mi s-a părut că Universitatea Craiova a pus o presiune mai mare pe noi, dar nu poate fi făcută o comparație, pentru că FCSB vine după un meci în competițiile europene în care consumul lor energetic a fost foarte mare și automat nivelul de prospețime nu a fost la fel.

Universitatea Craiova era și pe un fond de moral foarte bun, energia lor era la nivel maxim. Ambele sunt echipe puternice, ambele au jucători valoroși. E vorba de context, Universitatea Craiova a pus presiune pe noi și pentru că a alergat după rezultat.

Aici, noi cumva am fost în postura cealaltă, am primit gol și apoi am pus presiune pe FCSB. Ei au reacționat cu niște contraatacuri rapide în care ne-au surprins pe anumite spații și au ieșit acele ocazii.

Ambele echipe în momentul în care fac schimbări se simte, asta am simțit și cu Universitatea Craiova și în meciul de aseară. Jucătorii care au venit de pe margine au ridicat nivelul echipei. În momentul în care s-au făcut schimbări am simțit.

Spre exemplu, cu Universitatea Craiova, Mihnea Rădulescu a dinamizat foarte rapid flancul, ieri a intrat Cisotti și a văzut toată lumea că și-a pus imediat amprenta pe jocul celor de la FCSB.

Din păcate, noi încă nu avem consistența necesară pentru a avea schimbări foarte bune, chiar dacă avem încredere în toți jucătorii, dar unii dintre ei mai de acumulat la nivelul experienței și atunci pentru noi este dificil să ținem pasul cu aceste echipe care au loturi foarte puternice”, a spus Laszlo Balint.

Câți fotbaliști brazilieni și portughezi are Oțelul în lot

Întrebat de Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA despre numărul jucătorilor brazilieni și portughezi din lotul Oțelului Galați, Balint a explicat că sunt jucători cărora le place să joace combinativ.

”Avem 2 brazilieni și 5-6 portughezi. Sunt jucători care au calități tehnice, sunt înzestrați, le place acest joc combinativ. Noi mai avem de lucrat la partea asta de finalitate a acțiunilor de atac, nu sunt deloc mulțumit de cum arătăm în ceea ce înseamnă goluri marcate. Există potențial și cred că suntem pe drumul cel mai bun”, a afirmat el.