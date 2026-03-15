Care e jucătorul cu care a avut Giovanni Becali cele mai mari probleme: “M-a înnebunit! Am plecat din avion înainte să închidă ușa”

Giovanni Becali este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai longevivi și importanți impresari din fotbalul românesc. A fost activ în anii ’80-’90 și este și în prezent. Agentul a lucrat cu nume uriașe din țară sau din străinătate. El a dezvăluit la FANATIK care a fost jucătorul celebru cu care a avut cele mai mari probleme.

De la finalul anilor ’80 până în prezent, Ioan Becali a impresariat peste 100 – 150 de jucători din țară sau străinătate. I-au trecut prin ”mână” nume uriașe, precum Gică Hagi, Adi Mutu, Cristi Chivu, Gică Popescu, Dan Petrescu sau Ilie Dumitrescu.

Vorbim, iată, de . La cea mai recentă ediție a emisiunii ”Giovanni Show”, impresarul a fost întrebat de moderatorul Horia Ivanovici dacă a avut de furcă cu jucătorii pe care i-a avut sub contract. Becali a dezvăluit un moment inedit, mai exact un schimb de cuvinte tensionat între el și ”Cobra” Adrian Ilie.

”(n.r. Care a fost cea mai mare problemă pe care ai avut-o cu un jucător?) Personală, dar și curioasă. Și pentru mine și pentru jucător (…) Plec cu Ilie Adrian, după ce termină contractul, plecam de la Madrid la Victoria sau la Bilbao, să meargă la Alaves. Eu vin de la Calcio Mercato terminat. În Spania era de duminică până luni seară și duminică seară ne urcăm în avion.

Și în avion zice: ‘bre, dar ai mai făcut aia cutare, cutare? Zic: ‘bă, după ce că am ajuns la punctul ăsta, tu mai vrei acum și aia?’ (n.r. era vorba de o diferență de bani în contract).

Și el m-a luat, m-a cutare. Băi, Ilie, băi Adriane, luați-mă că vin din Italia. De-abia am închis cu Mutu la Parma. După aia aveam și asta cu Contra. Cu (Cosmin) Contra că-l vroia… A plecat în noaptea aia. Până în luni l-am dus la Atletico Madrid”, a spus Becali.

Revoltat de atitudinea lui Adi Ilie, Giovanni a plecat din avion

Disputa Adi Ilie – Becali a continuat în avion. Furios pe atitudinea ”Cobrei”, din avion. A făcut-o chiar înainte ca ușile aeronavei să se închidă, spre stupefacția tuturor celor prezenți la bord.

”Și cu Ilie ne urcăm în avion. Zic, bă, mă duc, fac, pac, semnează și mă întorc. M-a înnebunit cu nu știu ce. Bine, mă, nu mai mă enerva. Eram la (clasa) business amândoi. Și eram și cu asistentul meu, fostul căpitan al Barcelonei, Tente Sanchez. Și el acolo, toți trei.

(n.r. de nervi) Am ieșit din avion. (n.r. Ai plecat din avion? Că te-a enervat Ilie?) Da, m-a enervat Ilie. Și am plecat. Zic ‘bă, lasă că mă cheamă el când ajunge acolo și îmi spune’. Avionul trebuia să închidă ușa. S-a uitat toată lumea la mine. Am ieșit amândoi (n.r. și asistentul Sanchez). Ne-am dus la Melia, la hotel”, povestește Giovanni.

Ce a făcut Adi Ilie după ce Giovanni Becali a coborât din avion

Giovanni nu s-a întors bine la hotel că a primit un telefon de la Adrian Ilie. Fostul mare atacant coborâse și el din avionul cu care trebuia să plece în acea seară de la Madrid.

”Ne-am dus la Melia, la hotel. Apoi, mă sună Adrian (Ilie): ‘Ce faci, bre, pe unde ești?’ / ‘Pe la hotel pe aici’. La care el: ‘Păi și eu sunt, bre, tot la hotel’. Coborâse și el. A fost cea mai hazlie situație”, rememorează Giovanni momentul cu ”Cobra”.