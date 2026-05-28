Care e legătura dintre contractul de lobby de 3,4 milioane de dolari cu o firmă americană și dorința lui Nicușor Dan de a se întâlni cu Donald Trump

Deși Administrația Prezidențială a anunțat vag printr-un comunicat de presă că înțelegerea cu firma Eversheds Sutherland vizează promovarea economică și a securității României, contractul are și ținte mai concrete. Cea mai importantă dintre acestea este programarea unei vizite pentru Nicușor Dan în Statele Unite, unde să se întâlnească cu președintele Donald Trump, așa cum reiese din informațiile obținute de FANATIK de la mai multe surse apropiate Cotroceniului. Administrația Prezidențială nu a dorit să răspundă la întrebarea FANATIK dacă înțelegerea cu firma de lobby stabilește ca țintă și stabilirea unei întâlnire a președintelui României cu Donald Trump.

Vizită pe bani contra lobby

Nicușor Dan își dorește ca în acest an să se întâlnească oficial, față în față, cu Donald Trump, președintele Statelor Unite. Acest lucru a fost confirmat chiar de acesta în timpul unui interviu acordat pe 16 aprilie jurnalistului Sebastian Zachmann, la postul de radio Europa FM. Atunci, președintele spunea „că se lucrează la asta”, atunci când a fost întrebat despre o posibilă vizită a sa în acest an la Washington.

În acest context a fost încheiat și contractul de lobby dintre Administrația Prezidențială și firma Eversheds Sutherland, prin care Cotroceniul plătește lunar, timp de șase luni, suma de 565.000 de dolari. Printre obiectivele contractului de lobby s-ar afla și aranjarea, de către lobbyști americani care au acces la președintele Donald Trump, a unei întâlniri între acesta și Nicușor Dan. Această informație despre întâlnirea cu Trump ne-a fost confirmată direct sau indirect – prin referiri la faptul că este un obiectiv important pe agenda președintelui României, fără a se face însă trimitere explicită la contractul de lobby – de multiple surse apropiate lui Nicușor Dan și Administrației Prezidențiale.

„Este evident că asta își dorește președintele. Nu pentru el, ci pentru România. Administrația de la Washington este una mai personală în timpul mandatului lui Donald Trump. Președintele Nicușor Dan crede că este necesar să se treacă de canalele oficiale – ambasade, ministere de externe – iar mesajul României să fie prezentat în timpul unei întâlniri față în față cu Donald Trump”, ne-a explicat un apropiat al lui Nicușor Dan.

Și Ludovic Orban, fostul consilier al lui Nicușor Dan la Cotroceni, ne-a recunoscut că pentru actualul președinte, întâlnirea cu Donald Trump este un obiectiv important. „Evident că este și acesta un obiectiv, cel al unei întâlniri cu Donald Trump. Nu știu ce scrie în acest contract, evident că nu știu. Nici nu am mai discutat cu președintele despre acest subiect. Dar, da, știu că pentru Nicușor Dan este importantă o întâlnire cu președintele SUA în acest an. Poate că un astfel de obiectiv nu se poate trece într-un contract de lobby, nu știu, dar eu am rețineri că se poate obține astfel o întâlnire oficială cu Donald Trump”, ne-a mai spus fostul premier.

Administrația Prezidențială nu a dorit să ne răspundă la întrebările legate de legătura dintre contractul de lobby și dorința lui Nicușor Dan de a se întâlni cu Donald Trump. FANATIK a întrebat direct Administrația Prezidențială dacă scopul contractului de lobby încheiat de Cotroceni este și organizarea unei întâlniri oficiale pentru președintele Nicușor Dan.

Dorința lui Nicușor Dan: o întâlnire oficială cu Donald Trump

Încă de după alegerea sa ca președinte al României, Nicușor Dan a transmis constant că își dorește o apropiere rapidă de administrația americană și o întâlnire oficială cu Donald Trump. În acest an, șeful statului a făcut mai multe declarații despre relația cu Washingtonul, fără a anunța însă concret o vizită oficială sau o întrevedere bilaterală. Cea mai clară declarație a fost făcută pe 16 aprilie, într-un interviu acordat jurnalistului Sebastian Zachmann la Europa FM. Dialogul a fost următorul.

Sebastian Zachmann: „Veți merge anul acesta în SUA?”

Nicușor Dan: „Cred că da”.

Sebastian Zachmann: „Dar vă mai doriți să apăreți în poză cu Trump?”

Nicușor Dan: „România are nevoie de parteneriatul strategic cu SUA. Eu sunt președintele României”.

Înaintea participării la reuniunea „Consiliului pentru Pace”, organizată de Donald Trump la Washington în februarie 2026, Nicușor Dan sugera însă că deplasarea are și rolul de a reface relația cu administrația americană după tensiunile provocate de anularea alegerilor din România. „Au existat anumite dubii, neîncredere, poate, după alegerile anulate, din partea administrației americane”, declara președintele României. El continua: „Cred că prezența României, prin președintele ei, ajută la a clarifica (…) relația adevărată bilaterală între România și Statele Unite”. În conferințele de presă de la Cotroceni, Nicușor Dan a evitat însă să anunțe oficial o dată pentru o întâlnire Trump–Nicușor Dan, vorbind mai degrabă despre „colaborare”, „parteneriat strategic” și contacte diplomatice aflate în desfășurare.

Cele două ocazii ratate ale lui Nicușor Dan în relația cu Donald Trump

Cele două ocazii ratate ale lui Nicușor Dan în relația cu Donald Trump au devenit unele dintre cele mai discutate episoade ale politicii externe românești din 2026. În încercarea de a construi o relație directă cu noua administrație republicană de la Washington, președintele României a ales să participe la inițiativa „Consiliul pentru Pace”, proiect susținut de Donald Trump ca alternativă la NATO. România a fost practic singurul stat important din UE care a trimis șeful statului la reuniunea inaugurală organizată la Washington. Nicușor Dan spera la o întâlnire privată cu Donald Trump sau măcar la stabilirea unei viitoare vizite oficiale la Casa Albă. Înaintea deplasării, președintele român confirma că există „discuții cu partea americană” privind participarea și statutul României în noua structură internațională.

În final, Nicușor Dan a rămas doar cu salutul protocolar și fotografia făcută la un monitor când președintele României era salutat de Donald Trump la intrarea în summit. Asta și pentru că echipa lui Donald Trump nu a permis decât fotografii oficiali să facă instantanee la salutul dat de președintele SUA invitaților. Nicusor Dan si Donald Trump doar au dat mâna la Consiliul pentru PaceMai mult, episodul a devenit rapid viral după ce liderul american l-a prezentat eronat drept „premierul României”.

A doua oportunitate diplomatică a fost summitul B8 organizat la București din 12-13 mai. Numai că agenda Washingtonului s-a schimbat. Întâlnirea strategică dintre Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping fusese programată pentru prima săptămână din aprilie 2026. Planurile Casei Albe au fost însă modificate după escaladarea conflictului cu Iranul și după reorganizarea calendarului diplomatic americano-chinez. Vizita lui Donald Trump în China și summitul cu Xi Jinping au fost mutate pentru perioada 14-15 mai 2026. În plus, nici secretarul de stat Marco Rubio nu a mai ajuns la București, ceea ce a redus semnificativ importanța politică internațională a summitului.

Dacă nu s-a întâlnit cu Trump, Nicușor Dan s-a întâlnit cu lobbyști

Participarea la „Consiliul pentru Pace” organizat la Washington în februarie 2026 i-a oferit președintelui României acces la oameni influenți din rețeaua MAGA, inclusiv la omul de afaceri italian Valerio Zampiolli și la consultantul republican Jason Miller, unul dintre cei mai apropiați consilieri politici ai lui Donald Trump.

Jason Miller a ajuns în luna mai la București . Pe 18 mai 2026, Jason Miller apărea la Antena 3, în studioul lui Mihai Gâdea, relaxat și elogios la adresa României și a președintelui Nicușor Dan. „Îmi place foarte mult mintea sa ascuțită, abordarea lui”, declara Miller despre întâlnirea din februarie cu președintele României.

Acesta chiar a făcut o comparație între președinți. „Dan când a venit la întâlnirea Consiliului Păcii și am fost foarte impresionat, pentru că am discutat cu președintele mai mult de un sfert de oră. Îmi place foarte mult inteligența lui ascuțită, abordarea lui și, chiar dacă este foarte diferit ca personalitate de președintele Trump, mi-am dat seama imediat că ambii privesc lumea nu dintr-o perspectivă tradițională, ci dintr-una de outsider”, declara Miller.

Miller este unul dintre arhitecții campaniilor lui Donald Trump și fondatorul platformei conservatoare Gettr, fiind considerat unul dintre cei mai influenți strategi republicani din ultimii ani. El este apropiat și de Matt Schlapp, președintele CPAC și unul dintre principalii promotori internaționali ai mișcării MAGA. Cei doi au colaborat la mai multe evenimente conservatoare organizate în SUA și Europa, inclusiv la CPAC Hungary, platforma prin care Viktor Orbán și cercul conservator american și-au consolidat relațiile politice și ideologice.

Rețeaua de lobby

În paralel, Matt Schlapp și rețeaua sa de influență de la Washington apăreau deja conectați indirect la contracte de lobby privind proiecte energetice româno-americane. În documentele depuse în SUA privind activitățile de lobby pentru România apare și proiectul „Vertical Gas Corridor”, infrastructura regională prin care gazele naturale lichefiate importate din SUA și Grecia ar urma să ajungă în România și Europa Centrală.

Proiectul era promovat de organizația RASAI – Romanian-American Strategic Alliance for Infrastructure -, structură din care făceau parte trei firme românești: IS Gaz SA Sântana de Mureș (lider al asocierii), IRIGC Impex București și MVN Structural Consulting SRL București, companii interesate de extinderea capacităților de import și transport al gazelor naturale în regiune. Contractele de reprezentare și lobby pentru promovarea acestor interese la Washington erau gestionate prin firma Eversheds Sutherland, companie care ulterior a fost contractată și de Administrația Prezidențială condusă de Nicușor Dan pentru un acord de lobby de până la 3,4 milioane de dolari.

Explicațiile oficiale de la Cotroceni

„Aprofundarea relației strategice cu Statele Unite ale Americii, în toate domeniile, este un obiectiv de interes național, asumat la nivel instituțional și susținut prin consens politic de forțele democratice pro-occidentale din România. El răspunde, de asemenea, unei așteptări a majorității cetățenilor noștri. Prin proiecte bilaterale concrete, în domeniile apărării, securității, energiei și tehnologiilor de vârf, România devine mai puternică, deopotrivă în beneficiul românilor, al aliaților și partenerilor țării noastre”, se precizează în comunicatul Administrației Prezidențiale.

În sensul celor de mai sus, t un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA. Contractul a fost încheiat cu firma Eversheds Sutherland (US) LLP, o societate globală prezentă și în România, cu experiență în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice.

„Obiectivul general al acestui contract este apărarea și promovarea intereselor strategice ale României, consolidarea Parteneriatului cu Statele Unite și creșterea capacității statului român de a apăra eficient interesele cetățenilor noștri într-un context internațional impredictibil. Contractul are o durată inițială de 6 luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de 565.000 USD/lună, în funcție de serviciile și livrabilele furnizate”, mai scrie în comunicatul de la Cotroceni.