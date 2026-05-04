Care e lista scurtă a antrenorilor pentru FCSB! Surpriza uriaşă pregătită de Gigi Becali. Exclusiv

FCSB se pregătește să aducă un nou antrenor principal. Ce decizie a luat deja Gigi Becali în privința celui care va sta pe banca tehnică a echipei sale.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
04.05.2026 | 14:15
FCSB are nevoie de un nou antrenor principal după plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia. Bucureștenii au o listă cu mai multe nume, însă Gigi Becali s-a hotărât deja ce are de gând să facă. FANATIK a aflat planul patronului „roș-albaștrilor”, după ce s-au speculat mai multe nume de antrenori străini, iar decizia latifundiarului din Pipera este în contradicție cu viziunea lui Mihai Stoica.

Ce antrenor aduce Gigi Becali la FCSB

Plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep în plin sezon a dat peste cap situația de la FCSB, care abia se stabilizase după o lungă perioadă de chin în acest sezon. Campioana en-titre trebuie să numească un nou antrenor principal. Mihai Stoica a spus în repetate rânduri că își dorește un tehnician străin pe bancă, însă a infirmat zvonurile legate de venirea unor tehnicieni precum Liverani, Gilardino sau Pirlo. Cel mai recent nume legat de FCSB este cel al lui Massimo Donati, care a pregătit o scurtă perioadă la începutul actualei stagiuni Sampdoria, unde nu i-a dat niciun minut lui Andrei Coubiș, fundașul central care face senzație în prezent la U Cluj.

FANATIK a aflat în schimb că Gigi Becali este hotărât să aducă pe banca tehnică un antrenor român, contrar viziunii lui MM Stoica. „E o listă scurtă la FCSB despre care știe Mihai Stoica și din care mai picură Gigi Becali unele informații apropo de naționalitatea antrenorului. Eu cred totuși, din ce știu eu, că va veni antrenor român la FCSB. Asta va fi o mare surpriză și poate o dezamăgire pentru Mihai Stoica”, a precizat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Şumudică a încheiat telenovela venirii la FCSB

După o perioadă în care numele său a fost legat de o posibilă preluare a FCSB-ului și mai ales după o întâlnire directă cu Gigi Becali în fața bisericii, Marius Șumudică a pus capăt tuturor speculațiilor. Tehnicianul român nu are de gând să meargă la echipa bucureșteană, subliniind clar că nu poate colabora cu patronul formației „roș-albastre”, dar nici cu Mihai Stoica. „Eu nu voi putea lucra cu Gigi Becali niciodată. Deci eu nu voi putea lucra cu Gigi niciodată și trebuie să terminăm lucrul ăsta. Gigi este amicul meu. Gigi este prietenul meu. Îl respect toată viața pentru ceea ce a făcut pentru familia mea. 

Îi transmit și domnului Mihai Stoica, care pentru mine este unul dintre cei mai buni conducători din această țară. Este unul din oamenii care cunosc fotbal. Nu e nevoie să-mi transmită mie sau opiniei publice sau celor care pe stradă, sunt mulți care mă opresc. ‘Hai Șumi la FCSB, vino la FCSB!’. Deci, Șumudică, în momentul de față, nu va putea lucra cu Gigi Becali și cu Mihai Stoica!”, a transmis Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

  • 91 de zile rezistase penultimul antrenor străin de la FCSB (Ronny Levi, 01.07.2011 – 30.09.2011 / 14 meciuri)
  • 1075 de zile a durat mandatul lui Elias Charalambous la FCSB (30.03.2023 – 09.03.2026 / 170 de meciuri)

Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
