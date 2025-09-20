Care e marele minus al lui Cristi Chivu la Inter: „Este greu să se impună în faţa jucătorilor cu galoane şi ani pe umeri. Zenga e gelos pe el”

, însă vicecampioana Europei a avut un start dificil în Serie A, unde a strâns doar 3 puncte în primele trei etape, fiind învinsă dramatic de Juventus (4-3) în Derby d’Italia. Giovanni Becali a analizat situația tehnicianului român și a numit principala problemă cu care s-ar putea confrunta acesta.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a numit principala problemă a lui Cristi Chivu la Inter

Agentul FIFA e de părere că lipsa de experiență a tehnicianului român reprezintă o mare problemă, deoarece în vestiarul echipei se află nume importante, care au colaborat în trecut cu antrenori mari din fotbalul mondial. În acest context, Giovanni Becali a rememorat și o discuție între Jose Mourinho și Adrian Mutu, care a avut loc după ce atacantul român semnase cu Chelsea. „Greutatea lui Chivu e că jucătorii echipei sunt la o vârstă înaintată. Au fost antrenați de antrenori mari. Și nu știu dacă personalitatea lui e atât de amprentată pe acești jucători.

Chivu e tânăr, cu un antrenor cu trofee câștigate era altă situație. El acum începe, acesta e stresul. (n.r. numele lui Chivu nu e atât de mare) Da. Mourinho, când am fost cu Gică Popescu, i-a spus lui Mutu așa: ‘Ce ai câștigat tu până acum? Ai fost vândut pe 24 de milioane, câștigi 3 milioane, dar ce ai câștigat tu până acum? Campionul, uite-l aici, Popescu. Tu nu ești campion. Ești un jucător bun, de perspectivă, o să câștigi cu mine cupe, dar până acum, ce ai câștigat?’. Mutu stătea cuminte.

ADVERTISEMENT

Chivu, dacă va câștiga trofee, își va face un nume. Inzaghi a ajuns în două finale și nu le-a câștigat. (n.r. jucătorii se uită de sus la Chivu) Asta e părerea mea. La Parma a avut copii, nu e o problemă, aici are jucători cu galoane pe umeri. (n.r. el, ca antrenor, nu are galoane) Nu le are, are pofta de a avea galoane. Nu știu dacă e un handicap, pentru că el e pregătit, a antrenat acolo, e de-al casei, a fost și jucător cuminte”, a declarat Giovanni Becali la podcastul Don Giovanni.

Giovanni Becali a comentat afirmațiile făcute de Walter Zenga

. Giovanni Becali a vorbit despre afirmațiile lui Zenga, cu care a și colaborat în trecut. „Zenga a fost aici, a mâncat o pâine, toată lumea a vorbit bine de el.

ADVERTISEMENT

Nu îi iau eu apărarea lui Chivu, omul a spus adevărul, ce a văzut el. (n.r. e și gelos că el nu e la Inter) Fără doar și poate. Are și nevastă româncă, are copii pe jumătate români. Putea să fie mai reținut, mai ales că e un antrenor tânăr, care începe acum.

ADVERTISEMENT

Walter e foarte gelos, nu are nici echipă acum. Are nume, dar antrenor n-a fost, nu are cupe. Eu l-am dus la FC Național, cu Gino. Atunci a debutat Dan Petrescu ca antrenor secund, cu Walter. (n.r. a fost un antrenor bun?) Median. Nu grozav”, a afirmat celebrul impresar în cadrul dialogului cu directorul FANATIK, Horia Ivanovici.