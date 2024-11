Care e partidul plin de femei care candidează la alegerile parlamentare din 1 decembrie. Viorica Dăncilă se află pe liste

a anunțat în exclusivitate la TATULICI LA FANAT1K că Partidul Național Conservator Român (PNCR) are 435 de candidați la alegerile parlamentare, iar majoritatea lor sunt femei.

Viorica Dăncilă se află pe listele PNCR

europarlamentarul a subliniat că pe listele PNCR la Camera Deputaților se află și fostul premier al României, Viorica Dăncilă.

ADVERTISEMENT

”Faptul că a venit alături de noi și crede și dânsa în acest proiect pentru noi este un semnal important. Dânsa ca premier a făcut enorm de multe lucruri bune pentru țară, păcat că în perioada respectivă nu a avut și un președinte care să îi susțină demersurile”, a declarat Cristian Terheș la TATULICI LA FANAT1K.

De asemenea, el a dezvăluit și un schimb de replici dure care a avut loc între Viorica Dăncilă și Angela Merkel, pe vremea când România deținea președinția Rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

ADVERTISEMENT

”Eu știam anumite lucruri pe care le-a făcut dinainte, dar ceea ce mi-a povestit, inclusiv, despre discuția pe care a avut-o cu Angela Merkel în cadrul căreia i-a spus un nu răspicat atunci când Angela i-a zis: ‘Pune Nord Stream 2 pe agenda europeană’. Și aia îi spune: ‘Păi știi cu cine vorbești? Sunt Angela Merkel, cancelarul Germaniei’. Iar Viorica Dăncilă îi spune: ‘Dar dumneavoastră știți cine sunt eu? Sunt Viorica Dăncilă, premierul României!’ Și aia a rămas mută”, a mai spus europarlamentarul PNCR.

”Femeile românce sunt mai serioase decât bărbații”

Mai mult, el a ținut să precizeze că ”aș vrea să îl văd pe un premier actual, pe Ciolacu sau pe marele Iohannis care spune așa ceva”.

ADVERTISEMENT

Totodată, președintele PNCR a menționat că pe listele partidului său la alegerile parlamentare se află persoane din toate păturile sociale, însă cel mai mult se bazează pe femei.

”Candidăm la alegerile parlamentare și dacă vă uitați pe listele noastre o să vedeți persoane din toate păturile sociale din România, enorm de multe femei pe care le avem pe locuri eligibile. Femeile românce sunt mai serioase decât bărbații, ne bazăm pe femei. Am întâlnit acum niște femei extraordinare”, a transmis Cristian Terheș la FANATIK.

ADVERTISEMENT

”Am avut un obtuz la Cotroceni”

Cât despre Viorica Dăncilă, candidatul PNCR la Cotroceni a spus că experiența pe care aceasta o are îl ajută extrem de mult în campania sa.

”Am avut o discuție cu doamna Dancilă pentru că am vrut să înțeleg ca și candidat la prezidențiale dinamica dintre cele două funcții, de președinte și de premier. Acum cu foști președinți am vorbit, am mai vorbit și cu câțiva foști premieri, am vrut să văd și opinia dânsei. E păcat că o șansă pe care România a avut-o pe durata celor șase luni de mandat pe care Viorica Dăncilă, premier fiind a condus UE, a fost ratată”, a afirmat politicianul.

Potrivit lui, România putea să facă imens de multe lucruri în primul rând, pentru ea ”și nu a făcut-o pentru că ai avut un obtuz la Cotroceni care a considerat că domnule, cum să fie el inferior unei femei cum a fost Dăncilă! Nu poți funcționa în felul acesta”.

Care e partidul plin de femei care candidează la alegerile parlamentare din 1 decembrie. Viorica Dăncilă se află pe liste