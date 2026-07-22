Care e secretul succesului Universității Craiova. Ce face Mihai Rotaru la echipă nu mai reușește să facă niciun alt patron din fotbalul românesc

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De la promovarea în prima ligă, eveniment petrecut în sezonul 2013 – 2014, Universitatea Craiova a fost un club care a crescut constant dar sigur în rezultate de la un sezon la altul. Treptat, în Bănie au început să ajungă și trofeele interne importante. Au fost cupele (prima în 2018), Supercupele (prima 2021), iar în 2026 și titlul de campioană. În spatele acestor performanțe stă o figură mai discretă, dar extrem de pragmatică, cea a lui Mihai Rotaru.

Mitică Dragomir dezvăluie secretul succesului Universității Craiova. Cum acționează Mihai Rotaru

Actual patron al clubului fanion al Olteniei conduce financiar echipa din 2013 încoace. Inițial, Mihai Rotaru (53 de ani) s-a implicat ca investitor în clubul care revenea pe prima scenă după ani dificili. Omul de afaceri a devenit treptat pilonul financiar al proiectului, aducând stabilitate și ambiții mari în Cetatea Băniei.

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În mai bine de un deceniu pe care l-a petrecut la conducerea clubului, Rotaru a investit constant sume importante pentru ca echipa din Oltenia să devină o forță în campionat. Datele neoficiale spun că, în cei 13 ani, contribuția sa directă depășește 20 de milioane de euro. În acest interval de timp, Universitatea Craiova a cucerit un titlu de campioană, trei Cupe ale României și o Supercupă.

La Universitatea există și câteva secrete care se ascund în spatele acestui succes care pare a se intensifica de la un sezon la altul. În emisiunea ”Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, fostul șef al fotbalului intern a oferit câteva informații din culisele clubului. Dumitru Dragomir s-a întâlnit recent cu o parte dintre acționarii echipei.

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Din spusele lui Mitică, cel ”vinovat” de . ”Din ce am vorbit cu cei de la club, se pare că acolo este o atmosferă bună. Știe să facă o atmosferă bună Mihai Rotaru. E prietenos cu toți. Are avere multă. (n.r. Care e secretul de la U Craiova?) Rotaru îi ține în mână pe toți. Și în spatele lui, cine e titanul, este Olguța Vasilescu, primarul. Ea ține Craiova. Totul pleacă de la primar. Dacă ai primar bun, ai de toate. Nu ai primar bun….uitați-vă la Brașov. Orașul are peste 300.000 de locuitori și nu are echipă în Divizia B”, spune Dragomir.

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Ce avere are Mihai Rotaru și ce afaceri derulează patronul Craiovei

Despre Mihai Rotaru s-a spus și s-a scris în media că ar avea o avere în valoare de 200 – 300 de milioane de euro. Ceea ce e cert este faptul că, de-a lungul timpului, finanțatorul Craiovei a fost discret atunci când a venit vorba despre veniturile sale. În acest an, în exclusivitate la FANATIK, omul de afaceri a povestit în ce și-a investit banii și care sunt principalele domenii exploatate.

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Rotaru a fost implicat de mai mult timp în domeniul energiei. Recent, a decis să investească și în zona de panouri fotovoltaice. Acționarul de la Universitatea Craiova a avut o implicare și în sectorul agricol. Ulterior, a renunțat la această zonă de business. La FANATIK, .

”Am vândut agricultura acum trei ani de zile. Am vândut-o într-un moment bun de vânzare, că acum prețurile nu mai sunt aceleași. Eu funcționez ca un fond de investiții. Intru într-un anumit domeniu, investesc acolo și după o perioadă ies. De obicei după o perioadă lungă. Adică nu intru și ies după un an.

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Ies după 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Poate din energie o să ies peste doi-trei ani, asta înseamnă că am energie deja de 20 de ani. Dar nu mă cramponez într-un business. Și mai am vreo două domenii în care investesc, dar le țin pentru mine. Întotdeauna am avut cel puțin trei domenii în care am investit”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK EXCLUSIV, în mai 2026.