Adevărul despre averea lui Dani Mocanu. Dezvăluirile avocatului care l-a refuzat pe manelist: „Asta afișează pe rețele sociale”

Situația financiară a lui Dani Mocanu nu e cea pe care o afișează pe rețelele de socializare? Ce spune avocatul la care a apelat manelistul pentru a-l reprezenta în instanță.
Dan Suta, Oana Bocskor
06.11.2025 | 21:02
Adevarul despre averea lui Dani Mocanu Dezvaluirile avocatului care la refuzat pe manelist Asta afiseaza pe retele sociale
Dani Mocanu, din nou în centrul atenției. Fostul avocat al manelistului vorbește despre situația sa financiară. Foto-montaj: FANATIK
Manelistul Dani Mocanu, căutat de polițiști după ce a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor, faptă comisă în 2022 într-o benzinărie din Pitești, pare că nu duce o viață de rege așa cum se laudă. Cel puțin asta reiese din conversația pe care FANATIK a purtat-o cu avocatul la care interpretul de muzică de petrecere a apelat ca să îl reprezinte în speța în care azi și-a aflat sentința.

E plin sau nu Dani Mocanu de lovele? Refuzat de un avocat din cauza banilor

Bogdan Păun dezvăluie un lucru straniu legat de Dani Mocanu. În timp ce manelistul pozează în social media cu lovelele la purtător și se laudă că duce o viață de lux, pe care ”dușmanii” o invidiază, același artist nu a avut banii suficienți ca să meargă în instanță cu cel care putea fi reprezentantul său legal. Păun ne-a spus că i-a oferit consultanță cu privire la dosar, dar că nu a ajuns în fața judecătorilor cu Mocanu, pentru că nu s-au înțeles la bani.

„Nu ne-am înțeles în privința onorariului, dar nu pot spune suma. Acestea sunt detalii de ordin personal, confidențial. Nu putem discuta asemenea chestii. Eu am spus că poliția gândește că are posibilități financiare, probabil de asta l-au dat imediat în urmărire internațională. El, cel puțin, asta afișează public pe rețelele de socializare. Eu nu știu exact ce situație financiară reală are. Știți cum e cu rețelele astea de socializare și cum pozează unii în tot felul de ipostaze, că în realitate poate lucrurile nu stau chiar așa. Imaginea publică așa e, așa e percepția”, a declarat Păun, în exclusivitate pentru FANATIK.

Avocatul Bogdan Păun explică de ce a fost dată în urmărire manelistul și care e procedura legală după o condamnare: „Chestiunea nu este expres prevăzută în lege”

Avocatul ne-a lămurit și cu privire la procedura în cazul condamnării la închisoare a unei persoane, având în vedere faptul că manelistul nu a fost găsit la locuința trecută în buletin, din Ștefănești, județul Argeș. Bogdan Păun precizează că nu este trecut negru pe alb în lege că acesta trebuie să se predea în 24 de ore, fiind specificat doar faptul că executarea se pune în aplicare de îndată. Polițiștii au recurs la darea sa în urmărire de teamă că acesta s-ar putea sustrage de la punerea în aplicare a pedepsei.

„Teoretic, mandatul de executare a pedepsei închisorii se pune în practică de îndată. Acum, ca și cutumă, se spune că în termen de 24 de ore trebuie să se prezinte de bună voie. Să explic și de ce sunt dați în urmărire. Chestiunea cu prezentarea în 24 de ore nu este expres prevăzută de lege. Punerea în executare se pune de îndată, dar el poate să fie într-un alt colț al țării sau să nu fie în țară. Prezentarea presupune măcar câteva ore, nu poți pe loc. Darea în consemn la frontieră este o măsură în ideea de a nu-i permite să se sustragă de la executarea mandatului. 

Probabil organele de poliție, că ei sunt însărcinați să pună în executare mandatul, și-au luat o măsură de precauție temându-se că e o persoană cunoscută, cu posibilități financiare, cu conexiuni în lumea asta a lor. Asta nu înseamnă neapărat că s-a și sustras”, a adăugat avocatul, pentru FANATIK.

În completare, Păun ne-a mai zis că nu i se pare întemeiată încadrarea faptei la tentativă de omor, căci Mocanu și fratele său nu au pus la cale vreun plan să ucidă victima din benzinărie, ci a fost vorba mai degrabă despre un conflict care a degenerat.

Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
