Doi fotbaliști au revenit la antrenamentele lui Dinamo înainte meciul cu Farul. Cine se pregătește separat. Exclusiv

FANATIK a aflat că Dinamo a avut noi probleme înainte de meciul de la Constanța cu Farul, iar Dario Bonetti nu a putut desfășura antrenamentul înainte de plecarea spre Constanța.

ADVERTISEMENT

Dario Bonetti și Steliano Filip au prefațat partida de vineri de la Constanța și sunt optimiști ca Dinamo poate pune stop seriei de două înfrângeri consecutive, mai ales că alb-roșii vor avea un program extrem de dificil în etapele următoare, iar Iuliu Mureșan ca interdicția la transferuri să fie ridicată în următoarea săptămână.

Care e situația jucătorilor accidentați ai „câinilor” înainte de meciul de la Constanța

FANATIK a aflat că Paul Anton a început să facă antrenamente normale cu echipa. O altă revenire importantă pentru Dinamo ținând cont de problemele din ofensivă ale echipei este cea a lui Mihai Neicuțescu, care a revenit și el după o accidentare, anunțată în premieră de site-ul nostru.

Bonetti a primit totuși și vești proaste. Fundașul stânga Andrei Radu și stoperul Alin Dudea s-au antrenat separat, fiind de asemenea reveniți după accidentări și au șanse mici să fie titulari cu Farul Constanța.

ADVERTISEMENT

Din informațiile noastre, Anton și-a dorit foarte mult să revină la antrenamente, fiind plăcut impresionat de metodele lui Dario Bonetti și a făcut infiltrații, având în continuare dureri.

Steliano Filip, singur jucător al lui Dinamo antrenat de Hagi

Steliano Filip revine la Ovidiu, unde a jucat în 2019, după ce și-a reziliat contractul cu Dunărea Călărași. Fundașul stânga a semnat cu Viitorul Constanța pe 1 iulie 2019, iar în februarie 2020 părăsea corabia și se transfera la AEL Larisa, în liga a doua din Grecia.

Revenit la Dinamo, Filip și-a adus aminte de perioada în care a fost antrenat de Gheorghe Hagi: „Ne dorim cele trei puncte, dar sunt o echipă bună și e okay și un punct. Sunt două echipe de tradiție și va fi spectacol și în tribune și pe teren. Am petrecut momente frumoase și doresc să îl înving. Am învățat foarte multe de la Hagi. Nu ai cum să treci pe acolo și nu înveți nimic”.

ADVERTISEMENT

Dinamovistul a vorbit și despre accidentarea lui Paul Anton și a explicat că din punctul său de vedere mijlocașul central nu poate fi în lot în meciul cu Farul Constanța: „Nu cred că e pregătit. A avut o accidentare și a lipsit ceva mult. E unul din liderii echipei și Dinamo are nevoie de el. Nu e în lot, dar e aici și sper ca Paul să rămână”.

Cine e preferatul lui Steliano Filip

„Veteranul” lui Dinamo încearcă să îi ajute și pe jucătorii mai tineri de la Dinamo, însă e convins că evoluțiile lor vor crește din ce în ce mai mult dacă vor avea parte de continuitate și vor prinde din ce în ce mai multe meciuri: „Ei au nevoie de continuitate. Meciurile sunt cele mai importante și cred eu că se vor impune cu trecerea timpului. Sunt mai mulți, dar Bani e preferatul meu. E un jucător care se vede că are calitate și e de Dinamo.

Trebuie să fie și mai atenți că nu prea e timp. Vorbesc cu toți. Eu îmi doresc să ne ajute prin dorința și tinerețea lor. Eu încerc să îi ajut”, a spus jucătorul la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

În privința lui Deian Sorescu, Filp consideră că acesta este deja un jucător de bază pentru echipa națională a României: „E jucător de echipa națională și e normal să aibă oferte. Deian Sorescu înseamnă mult pentru echipa națională”.

Jucătorul de 27 de ani a spus că nu regretă că a venit la Dinamo și că banii nu sunt o prioritate pentru el: „Am spus și alte lucruri că fac parte din trăirile mele aici. Nu s-a pus niciodată problema banilor”.