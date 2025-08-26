Sport

Care e situaţia lui Alex Roşca de la Dinamo: "E ca la EKG. A urcat mult, apoi a coborât complet!". Ce dezamăgire a trăit în vară

Legenda lui Dinamo a oferit ultimele detalii despre situația lui Alex Roșca de la Dinamo. Care este motivul din spatele declinului tânărului portar din Ștefan cel Mare.
Răzvan Rădulescu
26.08.2025 | 13:07

Ce se întâmplă cu Alex Roșca. Portarul de perspectivă de la Dinamo nu se regăsește. Foto: sport.pictures.eu.

Alexandru Roșca și-a pierdut postul de titular la Dinamo. Deși a fost om de bază în sezonul precedent, pe fondul evoluțiilor șterse ale lui Adnan Golubovic, tânărul portar a ieșit treptat din vizorul lui Zeljko Kopic. Marius Niculae a vorbit despre situația fotbalistului în direct la FANATIK Dinamo”.

Ce se întâmplă cu Alex Roșca de la Dinamo: „A avut o turnură ca la EKG”

Venit la Dinamo la începutul anului 2024 de la CSC Șelimbăr, Alexandru Roșca a avut evoluții impresionante la Dinamo. Portarul român cotat în prezent la 650.000 de euro a adunat 24 de partide în tricoul alb-roșu, în sezonul precedent.

Totuși, Roșca a pierdut treptat postul de titular la Dinamo, mai întâi la finalul sezonului trecut. Dezamăgirea a continuat pentru goalkeeperul în vârstă de 21 de ani și în actuala stagiune. Conducerea clubului din Ștefan cel Mare l-a transferat deja pe Devis Epassy.

Marius Niculae a fost cel care l-a recomandat pe Alexandru Roșca în poarta lui Dinamo. Totodată, absența de la EURO U21 din 2025 i-a afectat moralul fotbalistului de la Dinamo, care și-ar fi dorit cu ardoare să fie prezent la turneul final.

„Din nefericire, a avut o turnură ca la EKG. A fost sus și s-a dus jos. Eu am fost printre puținii, dacă nu singurul care am zis: ‘de ce nu folosiți un portar U21, să-i dați și lui șansa în momentul în care celălalt portar, Golubovic, are evoluții mai șterse’.

„Roșca a fost a treia opțiune în lotul pentru EURO U21”

Când a intrat în poartă, a făcut-o chiar foarte bine. Din ce știu de la Daniel Pancu, Roșca era a treia opțiune în momentul în care s-a făcut lotul pentru EURO U21 din 2025. Pancu mi-a zis la acel moment că vrea un al treilea portar care să fie și pentru campania viitoare, unul mai tânăr. Nu puteau să joace toți 3.

Era bătaie între Hindrich de la CFR Cluj și Sava, care joacă la Udinese. Erau cei doi care se băteau și care au și apărat la EURO. A fost Răfăilă (n.r. a treia opțiune). Atmosfera și experiența unui turneu final contează pentru un jucător. Doar să fie acolo, chiar dacă nu joci. Când eram jucător îmi doream să joc indiferent de situație, dar important e să fii acolo”, a declarat Marius Niculae, la FANATIK Dinamo.

Alexandru Roșca a vrut cu orice preț să meargă la EURO U21 din 2025: „Zicea că nu va conta dacă nu va juca”

Hindrich, Sava și Răfăilă au fost alegerile fostului selecționer al naționalei României U21, Daniel Pancu, pentru EURO 2025. Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK Dinamo că Roșca și-a dorit mult să meargă la primul turneu final din carieră.

„Roșca era convins merge la EURO, abia aștepta să meargă în cantonament. Zicea că nu va conta dacă nu va juca, importantă era experiența și să fie acolo. Își dorea foarte mult să vadă atmosfera și să vadă ce înseamnă un turneu final la această vârstă”, au fost dezvăluirile lui Roșca.



