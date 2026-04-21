Care e situaţia lui George Puşcaş la Dinamo: “Dacă va avea dureri mai mari, luăm în calcul să fie operat!” Ce contract are atacantul

George Pușcaș nu este încă la capacitate maximă la Dinamo, iar oficialii „câinilor roșii” iau în calcul inclusiv o intervenție chirurgicală. Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre starea atacantului.
Alex Bodnariu
21.04.2026 | 10:48
Ce se întâmplă cu George Pușcaș. De ce nu joacă titular atacantul de la Dinamo.
Dinamo a făcut, în iarnă, un pariu riscant. Oficialii „câinilor roșii” l-au convins pe George Pușcaș să semneze. Zeljko Kopic a primit pe mână un atacant cu mare experiență, însă unul care nu mai jucase de luni bune. Andrei Nicolescu a vorbit despre situația medicală a vârfului echipei din Ștefan cel Mare, care în continuare acuză probleme.

Ce se întâmplă cu George Pușcaș. De ce nu joacă titular atacantul de la Dinamo

George Pușcaș nu reușește încă să joace 90 de minute într-un meci pentru Dinamo. După ce s-a pus la punct cu condiția fizică, atacantul a primit minute pe finalul meciurilor din Superliga, însă încă nu pare la forma sa maximă. S-a pus problema chiar să treacă printr-o intervenție chirurgicală în aceste săptămâni.

Staff-ul medical al celor de la Dinamo monitorizează cu maximă atenție situația atacantului lui Zeljko Kopic, întrucât nimeni de la Dinamo nu își dorește ca George Pușcaș să își agraveze problemele, deoarece ar risca să rateze atât acest sezon, cât și începutul stagiunii următoare.

Ce spune Andrei Nicolescu despre George Pușcaș. Se operează sau nu atacantul de la Dinamo?

Andrei Nicolescu a vorbit pe larg despre situația prin care trece George Pușcaș. Acesta a dat de înțeles că, în ultima perioadă, atacantul se simte mai bine, iar durerile au dispărut, mai ales în meciul cu U Cluj. S-a pus problema unei operații, însă, pe moment, intervenția a fost amânată.

„Dacă durerile lui devin mai mari, luăm în calcul și ideea de a se opera cât mai repede, pentru a fi în formă la începutul sezonului următor. Din fericire, a reacționat bine. La meciul cu U Cluj a fost mai bine decât de obicei. Nu a mai resimțit durerile. Noi sperăm să fie cu noi și să ne poată ajuta să ne îndeplinim obiectivul. Discutăm acum să îi prelungim contractul cu încă un an.

Are contract până în 2027. Pușcaș este ok în parametrii fizici, însă simte totuși dureri când face anumite mișcări. La șuturi, în principiu, resimte. Când șutează puternic, apare durerea. Este și foarte important în vestiar, aduce un vibe bun. Colegii îl apreciază”, a explicat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
