Care e situaţia lui Kenneth Omeruo, fundaşul de Mondiale transferat de CFR Cluj: “Nu i-a fost niciodată atât de greu! Nu-l lăsăm în teren”. Contractul special pe care îl are cu clubul

Kenneth Omeruo a ajuns în actuala perioadă de mercato la CFR Cluj, însă fundașul nu va putea fi folosit prea curând de Dan Petrescu, acesta fiind accidentat. Cristi Balaj a transmis în ce situație se află fostul căpitan din naționala Nigeriei.

Cristi Balaj, detalii despre situaţia lui Kenneth Omeruo la CFR Cluj: “Nu i-a fost niciodată atât de greu! Nu-l lăsăm în teren”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a transmis că situația lui , e puțin diferită față de restul lotului. Nigerianul nu se antrenează încă cu prima echipă, însă clubul din Gruia îi îndreaptă o atenție specială. Oficialul clujenilor speră că Omeruo se va alătura grupului în luna august, iar din acel moment își dorește ca internaționalul nigerian să confirme.

„Kenneth Omeruo nu se antrenează cu prima echipă, i-am acordat o asistență specială. Are câte un fizioterapeut, kinetoterapeut, preparator fizic dedicat. Are vitaminizare pe măsură. Spunea el că antrenamentele pe care le-a făcut de când este la Cluj sunt la cel mai înalt nivel. Nu i-a fost niciodată atât de greu, face 4 ore de antrenament dimineața, plus antrenament suplimentar după-amiaza cu piscină, recuperare.

A crescut foarte mult în mobilitate și musculatură. Deja, în opinia lui, ar putea să intre în teren, doar că nu îl lăsăm. Important este ca atunci când va reveni să alegem momentul potrivit.

„Dan Petrescu are nevoie de jucători apți! Calitatea lui Omeruo nu poate fi pusă la îndoială”

Eu zic că în luna august va fi deja la antrenamente. El aleargă, face cardio, a ajuns la un nivel foarte ridicat, are un puls bun. E și nativ, construcția lui e diferită comparativ cu alți jucători. Nu e întâmplător, totuși e căpitanul de echipă al Nigeriei.

Ideea este că Dan Petrescu are nevoie de jucători apți. L-ar vrea acum, dar nu e disponibil. El vrea ca atunci când aducem un jucător să facă o pregătire la cel mai înalt nivel. Noi nu avem de unde să știm dacă, în urma recuperării, va reuși să evolueze așa cum își dorește el sau noi.

Dacă din punct de vedere fizic va fi apt, calitatea lui nu poate fi pusă la îndoială. (n.r. – Acesta este și motivul pentru care are un contract special până când va intra pe teren) Exact! Contractul este mult diminuat în acest moment”, a declarat Cristi Balaj.

„Omeruo are un contract special la CFR Cluj”

Moderatorul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste, a . În acest moment fundașul nigerian câștigă doar 3.000 de euro pe lună, însă în cazul în care va fi folosit în 3 meciuri ca titular, înțelegerea sa cu feroviarii va ajunge la o remunerație de 20.000 de euro.

„Am vorbit puțin mai mult și despre Omeruo, pentru că este o situație mai specială. Tot am văzut știri și informații despre Omeruo. Noi le-am mai dat pe FANATIK, dar acum le reamintesc.

Omeruo are un contract special în momentul acesta. Câștigă 3.000 de euro pe lună până în momentul în care o să aibă 3 meciuri ca titular la CFR. Dacă nu se va întâmpla acest lucru până la 31 decembrie 2025, există și varianta ca CFR Cluj să renunțe la jucător.

Dacă va juca, va merge pe contractul acela pentru care a negociat inițial, de 20.000 de euro. În acest moment, fostul căpitan al Nigeriei rulează la CFR Cluj pe un salariu de 3.000 de euro lunar. Are un CV bun, a evoluat în campionate puternice. Dacă va trece fizic de acest moment, Omeruo va fi un jucător foarte-foarte util pentru CFR Cluj”, a transmis Cristi Coste.