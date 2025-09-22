Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Care e situaţia lui Zouma şi Slimani: „A fost obligat să intre, dar se vede că are calitate”. Când vor fi gata de joc cele două staruri

Cristi Balaj a vorbit despre situația lui Kurt Zouma și Islam Slimani. Cele două staruri au debutat în CFR Cluj - UTA Arad 1-1
Cristian Măciucă
22.09.2025 | 13:07
Care e situaţia lui Zouma şi Slimani: „A fost obligat să intre, dar se vede că are calitate”. Când vor fi gata de joc cele două staruri. FOTO: Fanatik

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a dezvăluit când vor fi pregătiți 100% Kurt Zouma și Islam Slimani. Cei doi au intrat pe parcursul remizei din Gruia, scor 1-1, cu UTA Arad. 

Situația la zi a lui Kourt Zouma și Islam Slimani: „Se vede că are calitate”

Ultimele vedete transferate de CFR Cluj au debutat în etapa a 10-a din SuperLiga. Marcus Coco a avut o seară neagră, fundașul dreapta marcând autogolul prin care oaspeții au deschis scorul. Pe parcursul reprizei a doua au intrat și Slimani (57) și Kurt Zouma (80). 

(n.r. – Cum ți s-au părut Zouma și Slimani?) Zouma a luat un cartonaș galben. Din punctul nostru de vedere, el mai are nevoie de o perioadă de pregătire. Dar fiind acea problemă medicală la Coco, am fost nevoiți să apelăm la Zouma. 

Iar Slimani, se vede că și el a jucat la un nivel foarte mare. Chiar dacă nu e 100% pregătit fizic, atunci când pune piciorul pe minge, când face o demarcare, se vede că are calitate. (n.r. – A avut un assist involuntar la golul lui Biliboc) Plus faptul că prelua mingea și avea o claritate în a oferi pase colegilor. A găsit zonele libere și deciziile luate au fost foarte bune”,

„Există o lupă asupra lor”

Kurt Zouma ar putea intra titular încă din următoarea etapă a SuperLigii. CFR Cluj are derby la U Cluj, luni, 29 septembrie, de la ora 21:00.

(n.r. – Când vor putea intra titulari Zouma și Slimani?) Trebuie să discut cu ei. Eu spuneam că Zouma din momentul în care a venit are nevoie de o lună. Au trecut 2 săptămâni și s-a apelat la serviciile lui. E important când intră să intre foarte bine. Că sunt monitorizați. Există o lupă asupra lor. Și e greu să schimbi prima impresie”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

Kurt Zouma, RADIOGRAFIAT LA SANGE dupa debutul in tricoul lui CFR Cluj. ANALIZA lui Cristi Balaj

