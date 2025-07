Care e starea de sănătate a cântăreței Angela Rusu, diagnosticată cu cancer și operată la stomac

Angela Rusu a trăit niște ani de coșmar, fiind mai mult pe la medici decât acasă, însă care e acum starea ei de sănătate după nenumăratele probleme care au lovit-o?

Cum se mai simte Angela Rusu după ce s-a luptat cu cancerul, depresia și kilogramele în plus

a povestit într-o emisiune de televiziune că toate necazurile au venit unul după altul. Cel mai tare s-a speriat atunci când a aflat că are cancer la rinichi. S-a operat la două luni după ce a aflat de boală, dar supărarea nu s-a oprit aici.

Pe fondul depresiei, artista s-a îngrășat foarte mult, iar unul din medicamentele pe care îl lua în ultimii 15 ani i-a dat peste cap metabolismul. Astăzi, situația ei medicală este mult mai bună.

De la un pumn de pastile, câte lua înainte, a ajuns la zero, fapt pentru care le mulțumește doctorilor. Angela Rusu susține că, în cazul ei, s-a produs un adevărat miracol, căci acum funcționează perfect.

a povestit că s-a operat la stomac în Turcia, pentru că era mai ieftin acolo, dar și datorită încrederii pe care a avut-o în doctorii pe mâna cărora a ajuns. A luat decizia de a-și tăia stomacul când a ajuns la 100 de kilograme, conștientizând că excesul de grăsime îi pune viața în pericol.

„Mi-a fost extirpat rinichiul drept”

„Mi-au spus că trebuie să scot un medicament, pentru că îl foloseam de vreo 15-16 ani. Eu funcționam bine, reușeam să mă odihnesc. Au scos acest medicament și mi-au dat mai multe pastile. Pe fondul acestor medicamente antidepresive, am început să mă îngraș.

După ce am născut, am avut depresie postnatală, s-au agravat lucrurile. Anul trecut am primit vestea că am o tumoare malignă. Mi-a fost extirpat rinichiul drept, cancer în stadiul unu. Am început să mănânc compulsiv, am luat vreo 17 kilograme. Am aflat la începutul lui iulie și m-am operat abia în septembrie”. a mărturisit Angela Rusu la Xtra Night Show.