Care e starea de sănătate a lui Gheorghe Dincă după ce a ajuns la spital. Ce se întâmplă cu ”monstrul din Caracal”

Gheorghe Dincă a ajuns la spital în cursul zilei de luni, 8 decembrie 2025, după ce colegii de celulă au observat că deținutul avea fața schimbată.

Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă. Criminalul din Caracal a fost dus la spital

Din primele informații apărute în spațiul public, cei care au dat alarma în penitenciar au spus că ”monstrul din Caracal” avea fața umflată în momentul în care a fost transportat la spital. FANATIK a aflat care este, în prezent, starea de sănătate a criminalului din Caracal, după ce a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Craiova. Bărbatul condamnat pentru că a ucis și incinerat două adolescente în luna iulie 2019, după ce le-a răpit, s-a plâns, de-a lungul timpului din cauza problemelor sale de sănătate. Dincă suferă de diabet și depresie, însă de data aceasta, altul a fost motivul pentru care a ajuns de urgență la spital.

”Monstrul din Caracal” a încercat de mai multe ori să scape din pușcărie acuzând probleme de sănătate

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, Gheorghe Dincă a suferit o iritație pe față, iar în clipa de față este în afara oricărui pericol. De altfel, așa cum FANATIK a aflat, călăul tinerelor Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu s-a întors după câteva zeci de minute în celulă, la Penitenciarul Craiova.

Gheorghe Dincă a cerut, de când a ajuns la pușcărie, să fie eliberat din cauza problemelor sale medicale. FANATIK în trecut, despre tertipurile la care ”monstrul din Caracal” a apelat în speranța că va scăpa de gratii, toate tentativele sale eșuând, în cele din urmă.

În toamna anului 2023, de pildă, Gheorghe Dincă a mers la cabinetul medical al spitalului din cauza unei infecții inghinale. A fost tratat, dar infecția i-a revenit, fapt pentru care pensionarul a spus că îi e pusă în pericol viața și nu i se respectă drepturile. Conducerea penitenciarului a respins acuzațiile lui Dincă, replicând cu faptul că i s-au respectat toate cerințele și a avut parte de tratament adecvat pentru problemele sale dermatologice.

Călăul Alexandrei Măceșanu are probleme dermatologice și diabet

„Pe lângă tratamentul medicamentos acordat, i s-a explicat petentului şi importanța igienei personale în rezolvarea problemelor dermatologice. Referitor la solicitarea deținutului privind efectuarea de xerocopii a unui buletinul de analize medicale, din relațiile comunicate de către penitenciar rezultă că i s-au înmânat copiile solicitate petentului”, comunicau cei de la penitenciar.

În luna mai 2024, Dincă a formulat o altă plângere la adresa conducerii închisorii, spunând că i s-a întârziat tratamentul injectabil pentru diabetul zaharat cu până la o săptămână.

Dincă, 30 de ani de pușcărie

Gheorghe Dincă a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în anul 2022 pentru și Alexandrei. Cazul Caracal, așa cum a devenit cunoscut apoi de toată țara, a stârnit o serie de controverse chiar din primele ore în care s-a aflat despre fapta odioasă comisă de Dincă. Felul în care a fost gestionată situația a devenit simbolistică pentru eșecul instituțional, de la lipsa intervenției autorităților la apelul făcut de una dintre victime, Măceșanu, convorbirea acesteia cu un operator de la 112 cutremurând pe toată lumea. Multă vreme s-au făcut speculații pe seama crimelor, spunându-se inclusiv că Dincă ar fi fost acoperit de anumiți oameni cu greutate din localitate sau chiar că asasinul ar fi plasat fetele către alți bărbați, în schimbul unor sume de bani.