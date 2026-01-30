Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Care e starea de sănătate a lui Mircea Lucescu după ce a fost spitalizat: “A fost la Federație prima oară după mult timp!”

Vin vești noi și foarte bune despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu după ce a fost spitalizat. Ce a făcut recent selecționerul tricolorilor, cu două luni până la barajul cu Turcia pentru Mondiale.
Adrian Baciu
30.01.2026 | 13:32
Care e starea de sanatate a lui Mircea Lucescu dupa ce a fost spitalizat A fost la Federatie prima oara dupa mult timp
EXCLUSIV FANATIK
Informații noi despre starea de sănătate a selecționerului României, Mircea Lucescu. Sursa foto: colaj Fanatik
Au fost emoții în lumea fotbalului intern. Mircea Lucescu, selecționerul României, a ajuns în urmă cu câteva zile la spital din cauza unor probleme medicale. Din fericire, starea tehnicianului de 80 de ani s-a ameliorat. Acesta a și fost externat din spital. Acum, de la FRF vine informații de ultimă oră despre antrenor.

Cum se simte Mircea Lucescu: informații noi despre starea de sănătate a selecționerului României

Invitat vineri, 30 ianuarie, la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin, care ocupă funcția de consilierul al președintelui FRF Răzvan Burleanu, a oferit informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Este deja cunoscut faptul că tehnicianul a ieșit din spital la începutul săptămânii în curs.

În acest moment, conform spuselor oficialului Federației Române de Fotbal, ”Il Luce” este bine, acasă, acolo unde se recuperează. Reamintim că antrenorul, în vârstă de 80 de ani, a contractat o răceală puternică. A fost spitalizat, iar medicii l-au monitorizat îndeaproape preț de câteva zile

”(n.r. Ce se întâmplă cu nea Mircea? Cum mai este situația sa medicală?)”E bine, e acasă, e în recuperare după gripa puternică pe care a contractat-o. Ieri (n.r. joi, 29 ianuarie) a fost la Federația Română de Fotbal. (n.r. prima oară după mult timp, în 2026?) Cred că da”, a spus Vochin.

România lui Mircea Lucescu, duel de foc cu Turcia peste mai puțin de două luni

Emoțiile pentru Mircea Lucescu și pentru întreaga suflare fotbalistică din România sunt în creștere. Peste mai puțin de două luni, mai exact în 55 de zile, România dispută, în Turcia, semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Turcia – România se dispută pe data de 26 martie, cu începere de la ora 19:00. Apoi, învingătoarea acestui meci joacă pentru calificarea la Mondial, pe 31 martie, cu învingătoarea partidei din cealaltă semifinală a barajului, Slovacia – Kosovo. Mircea Lucescu și elevii săi pot reîntâlni Kosovo, o recentă ”cunoștință”.

