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Gică Hagi nu și-a pierdut încrederea după rezultatele dezamăgitoare ale României din Liga Națiunilor. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că a discutat cu selecționerul imediat după meciul din Bosnia și că acesta este în continuare extrem de optimist. Oficialul Federației a explicat și de unde vine încrederea „Regelui”, cum vede FRF viitorul naționalei și ce schimbări tactice încearcă să implementeze Hagi.

Mihai Stoichiță a vorbit cu Gică Hagi după eșecul din Bosnia: „E foarte optimist!”

Rezultatele naționalei României din Liga Națiunilor au ridicat semne de întrebare în privința direcției în care se îndreaptă echipa pregătită de Gheorghe Hagi. În ciuda dezamăgirii provocate de ultimele partide, selecționerul nu pare să își fi pierdut încrederea în proiectul său.

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Mihai Stoichiță a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că primul lucru pe care l-a făcut după confruntarea cu Bosnia a fost să ia legătura cu Gică Hagi. Directorul tehnic al FRF a refuzat să ofere detalii despre discuția privată, dar a transmis că starea de spirit a selecționerului este una foarte bună.

„După meciul din Bosnia, primul lucru pe care l-am făcut a fost să vorbesc cu Gică Hagi. Ce să spun… Aceste convorbiri sunt confidențiale, dar starea lui de spirit e foarte bună, e optimist în continuare, chiar foarte optimist. Din ce a văzut în prima repriză și în primele 15 minute din a doua repriză îi vine optimismul”, a declarat Mihai Stoichiță.

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FRF îi acordă credit total lui Gică Hagi! Ce urmează pentru selecționer

Mihai Stoichiță a explicat că selecționerul va analiza în detaliu ultimele evoluții ale naționalei după întoarcerea sa din Qatar, de la . Selecționerul a fost prezent în cantonamentul micilor tricolor vineri seară, 20 noiembrie. Concluziile vor fi trase împreună cu membrii staff-ului tehnic și cu reprezentanții Federației Române de Fotbal, în încercarea de a identifica aspectele care trebuie îmbunătățite.

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„După ce se întoarce din Qatar, va face analize și concluzii împreună cu staff-ul, cu noi, cu toți. FRF, în frunte cu Burleanu, îi acordă credit total lui Gică pentru ceea ce vrea să facă”, a precizat Mihai Stoichiță. Directorul tehnic al FRF a oferit și detalii despre filosofia de joc pe care Gheorghe Hagi încearcă să o implementeze la echipa națională. Stoichiță a remarcat diferențe față de perioada în care selecționer a fost Mircea Lucescu, explicând că actualul staff urmărește să combine posesia prelungită cu accelerările bruște și atacurile rapide.

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„Mă uit și la antrenamente, ce vrea să facă, să dezvolte. E un pic diferit față de era lui nea Mircea. E un fotbal care îmbină posesia cu reactivitatea, să vedem ce iese. E frumos ce văd, dar trebuie să vedem cu toții la meciurile oficiale. În aceste ultime două meciuri a fost îmbinată posesia cu reactivitatea”, a explicat Stoichiță.

„I-am adormit cu pasele!”. Cum vrea Hagi să surprindă adversarii României

Mihai Stoichiță a descris și . Potrivit acestuia, România urmărește să atragă adversarii printr-o circulație repetată a mingii în propria jumătate și la mijlocul terenului, înainte de a accelera jocul în apropierea porții adverse.

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Directorul tehnic al FRF consideră că această alternanță între posesie și atacuri rapide a produs deja câteva momente promițătoare: „I-am adormit, uneori, cu pasele repetate în zona apărării, în zona de mijloc, iar exploziile care au venit după atacurile rapide ne-au dat șansa să mai marcăm”, a declarat Mihai Stoichiță.

Oficialul Federației a atras atenția și asupra timpului limitat pe care selecționerul îl are la dispoziție pentru a-și pune în practică ideile. Stoichiță a comparat situația de la echipa națională cu activitatea desfășurată de Hagi la propria academie, unde fostul mare internațional a avut ani întregi pentru a construi și perfecționa un anumit stil de joc.

„La echipa națională, antrenamentele sunt reduse. La Academia Hagi, pentru a crește toți acei jucători, Gică a avut nevoie de ani și ani de zile. Într-un an, adunat, ai vreo patru săptămâni de antrenamente, atât”, a punctat directorul tehnic al FRF.

Mihai Stoichiță dezvăluie cum pregătește Hagi duelurile cu adversarii puternici: „Nu doar posesia!”

În final, Mihai Stoichiță a explicat că selecționerul nu își limitează pregătirea tactică la un singur stil de joc. Oficialul FRF a oferit exemplul unui posibil duel cu Spania, în care România ar trebui să găsească soluții pentru a depăși presingul agresiv al adversarilor.

„Cu Spania, să zicem, trebuie să dezvolți un joc prin care să elimini prima lor linie de apărare. Care sunt ăia? Atacanții și o parte din mijlocașii care vin la tine-n careu și te cocoșează. Gică pregătește și asta, nu doar posesia. Pregătește orice”, a concluzionat Mihai Stoichiță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.