Care e starea lui Florin Tănase după o nouă accidentare la FCSB: “Ar trebui să luăm deja un RMN portabil la câte a făcut!”

Florin Tănase a fost titular la FCSB, luni, în meciul cu Metaloglobus din runda a 28-a a SuperLigii. Decarul campioanei a ieșit însă accidentat după nici o jumătate de oră de joc. Mihai Stoica vine cu detalii despre situația celui mai important fotbalist din lotul lui Elias Charalambous.

Cât de gravă este accidentarea lui Florin Tănase. Vești de ultimă oră de la Mihai Stoica

După ce a ratat meciul extrem de important cu Universitatea Craiova, Tănase a intrat titular cu Metaloglobus. În minutul 24, mijlocașul de 31 de ani a acuzat o nouă accidentare și a ieșit de pe teren. Intrat în direct marți la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a oferit o serie de informații extrem de importante legate de situația fotbalistului.

”(n.r. Ce se întâmplă cu Florin Tănase) La Tănase s-ar putea să fie doar o sperietură. A simțit tot în zona aia că s-a contractat așa gamba. Vedem astăzi (n.r. marți)”, a spus managerul general al campioanei.

MM a făcut apoi haz de necazul jucătorului și a spus că clubul roș-albastru ar trebui să îi treacă acestuia în contract și seria de RMN-uri pe care le efectuează. , decarul a intrat într-o serie nesfârșită de teste medicale.

”La Tănase trebuie să-i trecem în contract și RMN-uri. Trebuie să aibă credit la RMN-uri. Deci, la Galați, când am plecat, echipa a plecat seara și Tase era în RMN. Am zis că o să luăm un RMN din-ăla portabil. Am studiat piața și la mâna a doua sunt 500 de mii. Pot să ajungă la 3 milioane. Mai bine dăm 100 și ceva de euro să facem unde sunt deja”, a notat MM.

Ce spune MM despre ambiția lui Florin Tănase: ”Mai rar un așa jucător care să își dorească să joace așa de mult”

și dispoziția jucătorului celor de la FCSB de a juca aproape cu orice preț. Luni, în ciuda unui teren greu, Tase a ținut să intre din primul minut cu Metaloglobus.

”Mai rar un jucător să-și dorească să joace așa mult ca Tănase. Că în mod normal, când a văzut și terenul, putea să spună poate că nu ar fi bine să joace cu terenul ăsta, dar el vrea să joace mereu. Și când îți dorești prea mult, uite, se întâmplă și chestii de genul ăsta. Eu sper să fie doar o sperietură și să nu fie ceva grav”, a spus Stoica.