Care era poziția lui Emeric Ienei în războiul FCSB – CSA Steaua: „Pentru mine există o singură echipă”

Emeric Ienei a încetat din viață în dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie. Fostul antrenor legendar s-a stins la vârsta de 88 de ani, după o perioadă în care a avut de suferit din cauza unor probleme de sănătate. Cum „nea Imi” a făcut istorie pentru echipa din Ghencea, acesta avea o poziție clară în războiul dintre FCSB și CSA Steaua.

Cum se poziționa Emeric Ienei în războiul FCSB – CSA Steaua

Emeric Ienei a fost de acord în urmă cu 5 ani să preia funcția de președinte de onoare al Asociației „Salvați Steaua”, organizație înființată de suporterii echipei FCSB, avându-l în frunte pe Gheorghe Mustață.

Întrebat la acel moment despre războiul dintre FCSB și CSA Steaua, Emeric Ienei a transmis că Steaua, în opinia sa, este echipa care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

nu voia să creeze o tensiune și mai mare decât era în acel moment, așa că a transmis că ține atât cu FCSB, care participă în cupele europene, cât și cu CSA Steaua, care visează să ajungă în ligile superioare din România.

Câștigătoarea CCE din 1986, favorita lui Emeric Ienei

Emeric Ienei a declarat acest lucru în iulie 2020, într-un interviu pentru ziarul „Jurnal Bihorean".

„Un lucru este clar în această chestiune: orice s-ar întâmpla, eu ţin cu Steaua, echipa care a câştigat Cupa Campionilor Europeni. Ţin cu echipa care joacă în cupele europene, dar sigur că ţin şi cu echipa aceea, CSA Steaua, care se luptă să promoveze în diviziile superioare.

Dar, repet, oricare ar fi acea echipă, ea ar trebui să facă performanţă, pentru că acesta trebuie să fie obiectivul oricărei formaţii care se respectă. Eu nu doresc să mă poziţionez de nicio parte în acel nedorit conflict. Pentru mine, există o singură echipă Steaua, cea care a câştigat Cupa Campionilor Europeni”, a declarat Emeric Ienei.