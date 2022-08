Care este acum starea de sănătate a Sorinei, fosta soție a lui Nicolae Guță: „Valva principală de la inimă este distrusă”

În urmă cu aproximativ două luni, Sorina, fosta soție a lui Nicolae Guță, se zbătea între viață și moarte, fiind țintuită la pat, având și un aparat de oxigen. Campania de strângere de fonduri organizată la momentul respectiv a dat roade și, acum, artista se pregătește de o operație dificilă.

Care este acum starea de sănătate a Sorinei, fosta soție a lui Nicolae Guță. Artista a strâns 10.000 de euro, bani necesari tratamentului

La sfârșitul lunii iunie, Tzanca Uraganu a făcut un apel umanitar în mediul online. Solistul încerca să strângă câteva mii de euro,

Artista era țintuită la pat și nu putea respira fără ajutorul unui aparat de oxigen. Acum, Sorina se simte mai bine, după cum chiar a dezvăluit.

„Mulțumesc bunului Dumnezeu că mă simt mult mai bine decât am fost. Am fost la turci. Am stat internată 6-7 zile în spital. Mi-au făcut toate investigațiile și au ajuns la concluzia că nu mă pot opera pentru că am avut saturația foarte mică, 74.

Am avut tensiunea foarte scăzută și, plus de asta, n-am avut oxigen destul în plămâni și în sânge. Mi-au găsit sângele foarte inflamat, asta tind să vă anunț că de la fumat, de la țigări”, a declarat Sorina pentru

În Turcia, Sorina a primit un tratament pe care să-l urmeze aproximativ trei săptămâni, urmând ca după această perioadă să fie operată.

„Mi-au dat un tratament, pentru că mi-au spus că nu-și asumă riscul să mă opereze, pentru că s-ar putea să nu mă mai trezesc”, a adăugat artista.

Sorina are valva principală a inimii distrusă

Pe lângă faptul că are valva principală a inimii complet distrusă, fosta soție a lui Nicolae Guță a descoperit că are și unul din plămâni afectați în proporție foarte mare.

„Valva principală de la inimă, care pompează sângele și duce oxigenul în plămâni, este distrusă. Nu-mi poate pune nici stent la ea, doar schimbată.

În al doilea rând, înainte să plec în România, am mai fost la un film la plămâni și mi-a găsit că un plămân este întreg și celălalt, chiar de pe partea unde este valva de la inimă, mai am un sfert”, a dezvăluit Sorina.

Cu ajutorul colegului său de breaslă, Sorina a reușit să strângă mai bine de 10.000 de euro, însă a fost nevoită să cheltuiască o parte din ei în țară.

„Suma pe care mi-au cerut-o în Turcia a fost 12.000-13.000 de euro. Eu am strâns 10.700-10.900. Într-adevăr, am mai cheltuit în România. Că o lună cât am stat cu tratamentul din România, ca să pot să ajung bine acolo. Cu toate ca nu am ajuns chiar așa de bine acolo”, a încheiat artista.