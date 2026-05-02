Care este adevărata relație între finul Gigi Becali și nașul Gică Hagi. Dezvăluiri din familie

Gică Hagi, 61 de ani, a semnat un contract cu Federația Română de Fotbal (FRF) pentru următorii patru ani. „Regele” are ca obiectiv calificarea tricolorilor la Campionatul European din 2028 și la Mondialul din 2030. În condițiile în care FCSB este o sursă importantă de jucători pentru națională, multă lumea s-a întrebat care este adevărata relație între finul Gigi Becali și nașul Gică Hagi? Un apropiat al celor doi a oferit răspunsul la FANATIK.

Giovanni Becali, după ce Mirel Rădoi l-a lăsat cu ochii în soare pe Gigi Becali: „Nu e în regulă”

În ediția de vineri, 24 aprilie 2026, a emisiunii „Giovanni Show”, cel mai cunoscut impresar al fotbalului românesc din ultimele trei decenii a făcut o serie de dezvăluiri extrem de interesante despre relația care există la ore actuală între finul Gigi Becali, 67 de ani, patron la campioana FCSB, și nașul Gică Hagi, instalat recent în postul de selecționer al naționalei de fotbal a României.

Discuția din platou a plecat de la recenta „dezertare” a lui Mirel Rădoi de la FCSB. După numai 5 etape, finul lui Gigi Becali a decis să lase campioana ultimelor două ediții din România pentru o aventură în afara granițelor. .

În opinia lui Giovanni Becali, Rădoi ar fi trebuit să-și ducă la bun-sfârșit munca începută în martie: „Nu e în reguă (n.r. această plecare). Vii, îndeplinești, și spui La Revedere. Adică respecți ceea ce ai spus. Mai ales că era vorba de naș (n.r. Rădoi și Gigi Becali au o relație de rudenie strânsă, afaceristul fiind nașul de cununie al fostului fotbalist și actual antrenor)”, a spus impresarul.

Giovanni Becali dezvăluie care este adevărata relație între finul Gigi Becali și nașul Gică Hagi

În acest context, Giovanni Becali a ținut să remarce faptul că relațiile naș-fin nu mai au nimic „sfânt” în ele în zilele noastre. „În ultimii ani s-a mai dus problema asta ‘e finul meu, e nașul meu’. E o vrăjeală. Nu mai e nimic cum era. Sunt probleme între frați și veri primari, ce să mai spunem între fini și nași. ‘L-am botezat că așa era interesul, că voia un nume‘”, spune Giovanni.

Invitatul emisiunii de la FANATIK a vorbit apoi despre . Aceștia nu mai sunt deloc atât de apropiați cum erau pe vremuri. Actualul patron de la FCSB și noul selecționer se mai întâlnesc doar la evenimentele din familiile lor, cum sunt nunțile.

„De exemplu Hagi cu Gigi, nașul lui Gigi e Hagi, ei se văd numai la nunți. La nunțile copiilor. Dar nașul și finii trebuie să vină de sărbători, de aia, de aia, de aia. Am și eu doi-trei nași. Sărut-mâna nașu, cutare, cutare…

(n.r. Nașii trebuie să fie mai uniți. Gigi cu Hagi nu se văd?) Da, doar la evenimente importante se văd. I-am văzut eu. Nu știu exact dacă Marilena (Hagi) merge la Luminița (Becali) sau invers. Sigur că poate trimit niște flori. Dar nu mai e apropierea aia care era înainte. Dau un exemplu: la noi, la machedoni, Sfântul Ioan, Sfântul Gheorghe, la toți sfinții, veneau 100 de oameni în casă și se perindau așa. Stăteau o oră, două, trei. Acum nu se mai fac din-astea.

Am o poză mai veche cu mine, cu Gigi, cu frate-meu, cu Cămătaru, cu Mateuț, că erau prieteni. Au venit în sufragerie. Cu nepoții mei. Și nevastă-mea îmi aducea caseta cu filmările nepoților. De Sfântul Ion ei mă sărbătoreau acasă, că eu eram plecat din țară și nu puteam reveni acasă”, dezvăluie impresarul.