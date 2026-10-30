Care este adevăratul derby? Diferență colosală de asistență între meciurile Steaua – CS Dinamo și FCSB – FC Dinamo

ADVERTISEMENT

Ionuț Chirilă (60 de ani), antrenorul celor de la CS Dinamo, a declarat că, din punctul său de vedere, adevăratul derby este cel dintre echipele de Liga a 2-a, care au o istorie uriașă în fotbalul românesc. Totuși, cifrele spun cu totul altceva, după ce doar 3.076 de oameni s-au prezentat la meciul dintre cele două divizionare secunde.

Doar 3.076 de oameni pe Ghencea la Steaua – CS Dinamo! Diferență uriașă comparativ cu FCSB – Dinamo

Deși părerile sunt împărțite, iar mulți oameni consideră în realitate, suporterii nu s-au înghesuit să vină pe Ghencea pentru a lua parte la meci, în condițiile în care nu există un meci retur, deci există posibilitatea ca cele două să nu se mai întâlnească în acest sezon.

ADVERTISEMENT

Doar 3.076 de oameni au fost prezenți, iar diferența este mare Ultimele meciuri dintre cele două formații, care au fost disputate pe Arena Națională, au adus la stadion de fiecare dată peste 20.000 de suporteri, iar de multe ori numărul a depășit chiar și 30.000:

20.10.2024 Dinamo – FCSB 0-2 / 45.469 spectatori

23.02.2025 FCSB – Dinamo 2-1 / 30.157 spectatori

30.03.2025 Dinamo – FCSB 1-2 / 31.476 spectatori

05.05.2025 FCSB – Dinamo 3-1 / 37.073 spectatori

02.08.2025 Dinamo – FCSB 4-3 / 23.215 spectatori

06.12.2025 FCSB – Dinamo 0-0 / 28.510 spectatori

Diferența se simte și la meciurile de pe Arcul de Triumf

Steaua București și CS Dinamo s-au întâlnit și în sezonul regulat al stagiunii precedente. Meciul s-a disputat pe „Arcul de Triumf”, iar scorul a fost 0-0. Publicul a fost în mare parte stelist, iar numărul spectatorilor a fost mai mic decât cel din meciul de astăzi. Aproximativ 2.500 de suporteri au fost prezenți la meciul din 16 august 2025.

ADVERTISEMENT

FCSB și Dinamo au jucat și ele în ultimii ani pe „Arcul de Triumf”, chiar dacă arena este mult prea mică pentru cererea uriașă de bilete. Și pe acest stadion, poreclit în trecut „fortăreața lui FC Dinamo”, cele două echipe din SuperLiga României stau mult mai bine în ceea ce privește numărul de spectatori. Ultimele meciuri dintre cele două, jucate pe acest stadion, au fost barajul pentru cupele europene și meciul tur din acest sezon regulat. Iată cum arată numărul de spectatori la cele două meciuri dintre FCSB și FC Dinamo de pe „Arcul de Triumf”:

ADVERTISEMENT

29.05.2026 Dinamo – FCSB 1-2 (după prelungiri) / 6.778 spectatori

05.09.2026 Dinamo – FCSB 2-1 / 6.592 spectatori

FC Dinamo a adus de fiecare dată peste 15.000 de spectatori la meciurile cu Steaua din Liga a 2-a

În perioada în care a jucat în Liga a 2-a, FC Dinamo reușea să producă audiențe foarte bune pentru meciurile din diviza secundă, iar meciurile contra „militarilor” au avut de fiecare dată peste 15.000 de spectatori în tribune, indiferent dacă meciurile s-au jucat pe Ghencea sau Arena Națională. La acea vreme și „militarii” puteau aduce mai mulți oameni la stadion, însă, între timp, lipsa dreptului de promovare i-a făcut pe mulți să renunțe să se mai prezinte la stadion. Cele două echipe au jucat trei meciuri în sezonul petrecut de FC Dinamo în Liga a 2-a, unul în sezonul regulat și două în play-off.

ADVERTISEMENT