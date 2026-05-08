Care este alimentul toxic preferat de mulți fotbaliști români: ”O combinație de uleiuri procesate chimic”

Într-o perioadă în care sportul este un fenomen extrem de avansat, orice detaliu poate cântări decisiv și poate face diferența între performanță și eșec. Sportivii pun foarte mult accent pe o alimentație corespunzătoare. Vedem nume mari care rezistă în fel și fel de discipline până la vârste înaintate. Există însă și o categorie importantă de sportivi care, voit sau nu, neglijează unele sfaturi. Este și exemplul multor fotbaliști români. Care este alimentul toxic preferat de aceștia.

Specialiștii în nutriție dezvăluie care e alimentul toxic consumat de fotbaliștii români în cantonamente, dar și la mesele cluburilor

Un lucru este cert în sportul din zilele noastre: alimentația este extrem de importantă pentru sportivi în secolul 21. Multe voci spun că reprezintă chiar un factor decisiv, la același nivel cu antrenamentul, genetica și recuperarea. Lucrurile enumerate sunt ”piloni esențiali” al performanței, care pot face diferența între un sportiv bun și unul de elită.

Studiile și cercetările au confirmat în nenumărate rânduri că nutriția optimă îmbunătățește rezistența, puterea, viteza de recuperare și chiar adaptările la nivelul de antrenament. , iar foarte mulți sportivi deraiază de pe calea cea mai bună. Este și cazul celor mai mulți fotbaliști români.

Cunoscutul nutriționist Fabius Antal, care colaborează cu mai mulți fotbaliști români importanți, a dezvăluit o serie de erori pe care sportivii în general le fac de-a lungul carierelor lor. El a vorbit despre modul în care aceștia pot avea o alimentație corectă, dar și despre alimentele extrem de nocive pe care, voluntar sau nu, unii la consumă frecvent. Specialistul vine cu exemple clare de mâncăruri care intră clar în categoria ”așa nu!”. Printre cele mai neindicate pentru consum este cașcavalul pane. Motivul e simplu: acesta este compus din uleiuri modificate chimic.

De ce nu este recomandat cașcavalul pane pentru fotbaliști: ”O prostie. O inflamație”

Același Fabius Antal enumeră apoi caracteristicile care fac ca impact consumului de cașcaval pane . Spune că, odată intrat în organism, mai exact în stomac, cașcavalul plutește și produce o inflamație. Periculos este și așa-zisul cașcaval din pizza. Care este explicația.

”Cașcavalul pane îți plutește în stomac. E o prostie. O inflamație! Și cașcavalul de îl pui pe pizza, roata de cașcaval pe care scrie ‘cașcaval de masă’, nu e cașcaval! Alea sunt uleiuri hidrogenate sau tot felul de combinații de uleiuri și de grăsimi care imită cașcavalul. Cașcavalul e acela pe care îl găsești în magazine de la 70 de lei în sus. Cașcavalul pane e o combinație de uleiuri procesate chimic care au primit gustul de cașcaval, pe care îl avem în aluat procesat. Deci avem un ulei modificat pe care îl prăjim în ulei”, a spus Fabius Antal, la .

Este pizza un preparat recomandat pentru fotbaliști? Ce spune medicul nutriționist

O controversă în lumea fotbalului este cea din jurul consumului de pizza. Ar exista inclusiv medici care spun că acest preparat nu este periculos. Se știe faptul că, în special după meciuri, în vestiare se consumă regulat acest produs. Același Fabius Antal vine și clarifică această legendă din jurul vorbei că ”pizza este bună”.

”Din punct de vedere nutițional nu este bună. Iar explicația este foarte simplă. Dacă aluatul ar fi lăsat la dospit 24-48 de ore, precum pâinea pe vremuri, acest lucru ar funcționa. Drojdia s-ar hidrata. La pizza însă, lăsată rapid la dospit, 99% din cea pe care o cumpărăm, ea nu este sănătoasă. Are o serie de chimicale anume pentru a se dezvolta, a fi pufoasă. De aceea unii oameni ajung să aibă probleme”, mai spune nutriționistul.