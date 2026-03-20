Care este “amenda” pe care o plătesc jucătorii de la FC Argeș când calcă pe bec: “Sunt obligați să vină cu eclere!”

Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul Bogdan Andone a dezvăluit ce amendă sunt obligați să plătească jucătorii de la FC Argeș atunci când întârzie la antrenamente.

Jucătorii de la FC Argeș au cea mai dulce amendă

Întrebat dacă le-a interzis elevilor săi să vorbească despre câștigarea titlului și a Cupei României, Bogdan Andone a precizat că nu se pune problema de așa ceva și a dezvăluit care este cuvântul de ordine în vestiarul lui FC Argeș.

”Nu, băieții au libertate în exprimare, tot timpul discutăm. Există un cuvânt pe care îl folosim tot timpul, aproape zilnic: eclere. Cine întârzie sau are ceva de plătit aduce eclere. Ăsta e un tabiet. Fiecare băiat care știe că a întârziat sau a făcut ceva, vine și spune: ‘Mister, mâine aduc eclerele’.

Ar fi ceva incredibil și să ajungem să ne luptăm pentru un vis de titlu până spre finalul play-off-ului, dar vreau să fim echilibrați. Cu credință și cu muncă absolut totul e posibil.

Mesajul meu pentru jucători, suporteri, tot ce înseamnă FC Argeș este să rămânem echilibrați, pregătim fiecare joc în parte. Urmează meciul cu Universitatea Cluj, o echipă foarte bună și va trebuie să ne pregătim, să ne ridicăm nivelul”, a declarat Andone, la .

FC Argeș, start de play-off similar cu cel de anul trecut din Liga 2

Tehnicianul formației piteștene a recunoscut că nu s-ar fi gândit niciodată în urmă cu un an că echipa va ajunge în acest moment al sezonului să joace în play-off-ul SuperLigii și să fie calificată în semifinalele Cupei României.

”Bettaieb și-a crescut foarte mult nivelul de când a venit noi, dar cred că toți jucătorii din atac, el, Ricardo Matos, Robert Moldoveanu, chiar și Luckassen (n.r. – Kevin Brobbey) când a jucat ne-a ajutat foarte mult, sunt foarte buni, sunt jucători de execuții.

Dacă ne uităm în trecut toți au marcat goluri spectaculoase în acest sezon. Mă bucur pentru ei, deoarece jucătorii de atac au nevoie de goluri și de reușite, iar ceilalți au nevoie de meciuri fără gol primit pentru a prinde încredere, să aibă personalitate și să lucrăm în continuare pe aceleași principii.

(n.r. – Dacă îți ziceam anul trecut pe vremea asta că vei câștiga în prima etapă din play-off și că ești în semifinalele Cupei cred că îmi ziceai că am niște probleme, nu?) Asta cu siguranță. Anul trecut pe vremea asta începeam play-off-ul din Liga 2 cu o victorie în Ghencea contra Stelei, care era neînvinsă în acel sezon. Cumva similar începe și acum la Craiova”, a spus Bogdan Andone, la FANATIK SUPERLIGA.

Dani Coman vrea trofee la FC Argeș

Deși a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că FC Argeș nu are posibilitățile financiare ale celorlalte formații din play-off, președintele Dani Coman nu a ascuns faptul că cu gruparea piteșteană.

”Cuvântul performanță nu este interzis. Iar dacă vrem să facem performanță trebuie să câștigăm trofee. Suntem conștienți sau cel puțin eu sunt conștient de nivelul valoric al lotului pe care îl avem, de condițiile pe care le avem.

Dar noi compensăm prin corectitudine, prin ambiție foarte mare, prin determinare, prin agresivitate în sensul bun al cuvântului, printr-o organizare foarte bună atât în afara terenului, cât și în teren. Lucrurile astea nu fac decât să ducă la performanță, pentru că suntem corecți cu fotbalul și cu viața, iar viața și fotbalul te răsplătesc dacă ești corect!”, a afirmat Coman.