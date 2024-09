Care este cea mai bună pâine vândută în supermarketurile din România. Mihaela Bilic a recomandat-o: ”Are gustul copilăriei”

Care este cea mai bună pâine vândută în supermarketurile din România. Mihaela Bilic a recomandat-o, subliniind că are . Renumitul medic nutriționist a dezvăluit că este greu să te oprești din mâncat dacă începi să o savurezi.

Care e cea mai sănătoasă ce se găsește în magazinele din țara noastră. Mihaela Bilic susține că amintește de copilărie. Vedeta are foarte multe sfaturi pentru cei care o urmăresc pe rețelele de socializare și de această dată a discutat despre pâine.

Doctorul a explicat care este diferența dintre pâinea albă și cea neagră, dar și care este cea mai bună în accepțiunea sa. Nutriționistul este de părere că lipia are o savoare care trimite oamenii direct în anii copilăriei.

Această pâine rotundă și plată și puțin crescută are coajă multă și miez puțin, fiind cunoscută sub diferite denumiri în funcție de regiunile României. În plus, rețeta este una extrem de simplă și nu conține drojdie.

„Apropo de pâine bună, ați gustat lipia? Se găsește în supermarket la raionul «proaspăt copt» și are gustul pâinii din copilărie: albă, pufoasă și dulce… greu să te oprești”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

Mihaela Bilic, despre diferențele dintre pâinea albă și pâinea neagră

Mihaela Bilic a dezvăluit și care sunt, de fapt, diferențele dintre pâinea albă și pâinea neagră. Foarte multe persoane au impresia că a doua este prietena siluetei, cea albă fiind văzută ca fiind mai puțin bună.

Cu toate acestea ambele sunt alimente de bază, care trebuie să facă parte din dieta zilnică. Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumul a 500 de grame de pâine pe zi, indiferent despre care este vorba.

Pâinea neagră are o făină mai puțin rafinată, care conține miezul bobului de grâu, dar și înveliș (tărâțe). Miezul bobului înseamnă proteine (gluten) și amidon (glucide lente), în timp ce tărâțele au fibre, minerale și vitamine.

Din păcate, medicul nutriționist transmite că mineralele și vitaminele din cereale nu pot fi utilizate decât în procent de 10%. În ceea ce privește cantitatea de calorii pâinea are, în medie, 240 de calorii, indiferent de culoare.

„Aportul de fibre/tărâțe nu schimbă cu nimic conținutul caloric. Fibrele au zero calorii și nu hrănesc organismul, ci au rol mecanic, ajută la digestie prin accelerarea tranzitului intestinal.

Pâinea neagră este mai densă și mai grea, deci 100 g de pâine neagră ocupă un volum mai mic și pare mai puțină decât 100 g de pâine albă. O chiflă albă și pufoasă are 30 g, în timp ce o chiflă Graham are cel puțin dublu, deși amândouă arată la fel ca dimensiune.

Concluzia: pâinea neagră are câteva grame de fibre în plus, dar și o densitate calorică mai mare. Atenție la cantitate, dacă nu vreți să vă îngrășați! O franzelă/baghetă are 400 g, dar e umflată, pufoasă și pare multă.

În schimb, o pâine de secară are 500 g și e mică cât doi pumni. Tăiați felia cât mai subțire, faptul că e neagră nu înseamnă că nu are calorii!”, a mai notat Mihaela Bilic, pe rețelele de socializare.