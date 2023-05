Care este cea mai mare dorință a Ilenei Sterp? Mulți vor fi șocați

Ileana Sterp a dat naștere celui de-al doilea copil, iar în totalitate. După ce a venit pe lume băiețelul ei, Damir, Ileana Sterp recunoaște că nu mai are timp de nimic, nici măcar pentru propria persoană. În plus, bruneta recunoaște că are o dorință ascunsă, la care nimeni nu se aștepta.

Ileana Sterp: “Îmi doresc din toată inima să fac un duș!”

Viața de mămică poate fi foarte solicitantă, iar sora lui Culiță Sterp simte asta pe pielea ei. Nu e ușor să ai grijă de doi copii, iar Ileana a recunoscut că cea mai mare dorință a ei este să facă un duș. Dacă pentru mulți poate părea o banalitate, pentru Ileana Sterp a devenit un lucru de care nu mai are timp.

“Îmi doresc foarte mult un lucru…un lucru pe care am ajuns să-l fac cam rar de când sunt mamă. Înainte îl făceam zilnic și era tare bine. Acum, amân cu zilele și zic ‘lasă că reușesc mâine să fac’, iar mâine iar nu am timp.

Îmi doresc din toată inima să fac un duș! Și nu e glumă. Acum am culcat copiii, dar mi-e că dacă mă bag la duș, se trezește Damir și o trezește și pe Carla dacă plânge. Măcar pe dinți să mă spăl repede și duș…poate mâine”, a scris Ileana Sterp pe pagina sa de Instagram.

Ileana Sterp recunoaște: “Igiena e foarte importantă pentru mine”

Chiar dacă mulți poate nu înțeleg, sora lui Culiță Sterp se lasă pe ultimul loc, pentru binele celor mici. Are ajutor din partea familiei, ce-i drept, dar de când pentru a doua oară, lucrurile au luat o altă întorsătură în viața ei.

Deși a spus pe rețelele de socializare că cel mai mult își dorește să aibă timp să facă un duș, sora lui Culiță Sterp afirmă că igiena este importantă pentru ea. Doar că timpul este limitat și nu reușește să îl împartă așa cum și-ar dori.

“Pentru cei care nu s-au prins…era doar o formă mai exagerată de a spune că nici dușul nu mai e ce a fost, după ce devii mamă. Practic se schimbă tot și nu mai ești tu pe primul loc, ci copiii. Dar stați liniștite, igiena e foarte importantă pentru mine. Nu fac azi duș, fac mâine două, ca să recuperez”, a mai adăugat la o postare pe story.

Ileana Sterp, mămică pentru a doua oară

Sora lui Culiță Sterp trăiește una dintre cele mai emoționate și frumoase perioade din viața ei. Cu toate acestea, Ileana traversează și o perioadă destul de aglomerată, care nu prea o mai lasă cu timp liber. Tânăra mămică se bucură de doi copii frumoși și sănătoși, care îi ocupă tot timpul. Iar Ileana împărtășește de fiecare dată momente prețioase din viața sa împreună cu urmăritorii ei. Dacă până acum ceva vreme, răsfățata familiei era micuța Carla, în urmă cu o lună a venit pe lume frățiorul ei, Damir, care e devenit centrul atenției. Iar Ileana Sterp este mămică cu normă întreagă. Tocmai de aceea, toată atenția ei este concentrată pe cei mici și mai puțin pe propria persoană.