Care este cea mai mare dorinţă a Niculinei Stoican de ziua ei. La 54 de ani, interpreta face dezvăluiri emoționante: ”Sufletește, sunt pregătită”

Luni, 9 decembrie, a fost o zi importantă pentru Niculina Stoican. Interpreta a împlinit frumoasa vârstă de 54 de ani şi radiază de fericire. Contactată de FANATIK, artista a făcut mărturisiri neaşteptate şi a dezvăluit care este cea mai aprigă dorinţă a sa.

Niculina Stoican a împlinit 54 de ani

este foarte apreciată pentru talentul său şi este cunoscută de o ţară întreagă. Pe data de 9 decembrie aceasta şi-a sărbătorit onomastica şi a petrecut alături de oameni dragi. De-a lungul vieţii a învăţat să se înconjoare de persoane care îi sunt alături trup şi suflet, motiv pentru care este împlinită din acest punct de vedere.

Contactată de FANATIK, artista a făcut declaraţii emoţionante. Interpreta a povestit despre viaţă, dorinţe şi relaţia cu fiul. Printre acestea, artista a mărturisit şi care este cea mai arzătoare dorinţă a sa, care datează de ani buni, dar încă nu s-a îndeplinit.

Cum şi-a petrecut artista ziua de naştere

Aşa cum spuneam în rândurile de mai sus, Niculina a acumulat o experienţă de viaţă vastă de-a lungul anilor. Interpreta ne-a mărturisit că a învăţat să facă o selecţie aspră a oamenilor pe care îi păstrează în jurul ei. De aceea, onomastica şi-a serbat-o doar cu oamenii dragi alături, în jurul unei mese bogate. Nici cadourile nu au lipsit cu această ocazie specială, iar artista a primit daruri care mai de care, fiind foarte încântată de fiecare în parte.

„Am petrecut foarte frumos, am fost la serviciu în prima parte a zilei. Am primit de la colega mea, Lavinia Birsoghie, un dar minunat, o carte foarte frumoasă. După care, am plecat acasă şi am ieşit la o masă cu cei apropiaţi, am primit cadouri frumoase.

Nu o să le înşir pe toate, dar vă spun că am primit o ie superbă. Pentru mine cărţile, florile şi costumele populare sunt cele mai minunate cadouri. Am primit o ie superbă de la Marian Medregoniu. Bineînţeles, am primit şi multe flori de la băiatul meu, de la soţul meu, de la finii mei. Toate cadourile m-au impresionat.

Indiferent cât de mic sau mare ar fi cadoul, atunci când vine din suflet nu există ierarhie. Eu păstrez în preajma mea doar oamenii care sunt cu sufletul lângă mine, asta e cel mai important.

Cred că acest lucru este un soi de autoapărare. Am aşa un fler în a simţi oamenii care sunt duplicitari şi nu îi păstrez lângă mine dintr-un singur motiv, nu vreau să mă viruseze şi să devin şi eu duplicitară. Vreau să rămân aşa cum sunt eu.”, a declarta Niculina Stoican pentru FANATIK.

Înţelepciunea, calitatea de aur a artistei

Şi odată cu vârsta a venit şi înţelepciunea. De-a lungul vieţii sale cântăreaţa a întâmpinat situaţii diferite, unele dintre ele nu tocmai plăcute. Acestea au contribuit la formarea unei înţelepciuni care acum o ajută să fie foarte raţională şi să îşi trăiască viaţa frumos.

„Viaţa ne duce pe toţi în acest punct de înţelepciune. Important este să vedem lucrul ăsta şi să învățăm din lecţiile primite de la viaţă. Eu nu am o viaţă altfel decât putem să o avem cu toţii. Toţi aveam experienţele noastre şi important este ce învăţăm din ele.

Toate aniversările mele au fost frumoase. Mie nu îmi plac petrecerile, nu îmi place expunerea. Îmi place să mă întâlnesc cu oameni cu care să schimb experienţe, să vorbim, să ne amintim, să ne spunem unul altuia ce ni s-a mai întâmplat, să râdem. Ăsta este modul în care îmi petrec ziua întotdeauna.”, a continuat artista.

Ce relaţie are cu fiul ei

Niculina Stoican este o femeie împlinită pe toate planurile. se iubeşte cu soţul ei de peste 30 de ani şi împreună au un copil, Vlad, care este adult în toată firea. Tânărul are 30 de ani şi are o relaţie apropiată cu mama sa, însă artista nu intervine în viaţa şi hotărârile acestuia.

Cântăreaţa de muzică populară este de părere că fiul ei, dar şi restul tinerilor, trebuie să îşi trăiască propiria viaţă, bazată pe propriile decizii. Astfel, spune ea, acumulează experienţe şi învaţă din greşeli sau reuşite, după caz.

„El are 30 de ani, nu cred că mai e cazul să îmi ceară sfaturi, dar discutăm probleme care ne privesc şi au legătură cu noi, ca familie. În rest, el trebuie să ia hotărârile lui şi să facă ce consideră pentru că doar aşa, prin experienţă, înţelege ce înseamnă viaţa şi ce îşi doreşte să facă mai departe.

Ca un om să crească valoric trebuie să aibă experienţe. Experienţele nu există decât dacă le trăieşti după propriile tale decizii. Este foarte important să fii lângă copil cu sufletul şi cu inima, dar este şi foarte importat să îl laşi să îşi trăiască propriile experienţe.

Este important să decidă şi să vadă care sunt consecinţele deciziei pe care a luat-o. Dacă este bine ce a făcut, să se poată mândri, să se poată motiva să meargă mai departe. Dacă greşeşte trebuie să îşi vadă greşeala şi să nu mai repete. Se întâmplă să faci şi greşeli. Important este să vezi lucrul ăsta şi să înveţi din experienţele tale.”, ne-a mai povestit Niculina Stoican.

Care este cea mai mare dorinţă a interpretei

Şi cum a împlinit vârsta de 54 de ani, artista simte nevoia de prezenţa unor gângureli de bebeluş prin casă. Niculina Stoican îşi doreşte cu ardoare să devină bunică, însă acest lucru nu depinde de ea, spunea aceasta. Mărturiseşte că este pregătită pentru această etapă din toate punctele de vedere şi aşteaptă cu nerăbdare ca fiul ei să îi dăruiască un nepot sau o nepoţică.

„Nu o să fiu bunică prea curând. Eu mă văd de 20 de ani bunică, dar e doar vederea mea. Ca să se materializeze sunt alţi factori. Ca atare, trebuie să aştept, atât am de făcut.

Sufleteşte, mental şi tot ce ţine de mine, eu sunt pregătită. Trebuie să aştept, aşa cum şi alţii au aşteptat atunci când eu am hotărât să am un copil când am vrut eu.”, a încheiat vedeta.