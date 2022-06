Care este cea mai mare frică a lui Dani Oțil. Prezentatorul a recunoscut totul

Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a dezvăluit în emisiunea pe care o moderează care este cea mai mare frică a sa. Vedeta a recunoscut totul fără niciun fel de perdea, precizând și cum a ajuns în această situație neplăcută.

Care este teama cu care se confruntă Dani Oțil: ”Mi se ridică părul pe mine”

Dani Oțil susține că are o mare frică când vine vorba de cadrele medicale și de mersul la doctor. Cunoscutul a punctat faptul că teama sa cea mai mare este legată de seringi și nu de acum, ci din copilărie.

ADVERTISEMENT

„Mie mi se ridică părul pe ceafă și acum dacă îmi arătați o seringă. Eu nu vreau să văd o seringă deoarece ceva din copilăria mea, dar nu știu ce, îmi face treaba asta.

Deci tava aia de inox celebră, și acum mi se ridică părul pe mine, mă dau pe spate și astăzi chiar dacă știu ca e bine, dar ditamai adultul…”, a spus prezentatorul în matinalul de la Antena 1, notează .

ADVERTISEMENT

Dani Oțil știe de frica mamei? Dezvăluirea făcută de vedetă

Dani Oțil povestea în urmă cu ceva timp că știe de frica mamei. Dezvăluirea a venit la aproape jumătate de an de când și-a deschis restaurantul din București, mărturisind că nu a invitat-o pe femeie în locație în această perioadă.

Prezentatorul s-a temut că va fi criticat de cea care l-a adus pe lume, lucru pe care nu l-a ascuns și pe care l-a împărtășit cu fanii din social media. a recunoscut că are emoții legat de „vizita de lucru” a mamei sale.

ADVERTISEMENT

„Mama m-a întrebat dacă ne merge restaurantul. Apoi m-a întrebat dacă e bună mâncarea. Opa. Când te întreabă un prieten sau un potenţial client ai ce să le spui… Dar cu mama e greu.

Am deschis de juma de an, dar nu am avut curajul să o chem. Acum, că totul merge bine… mi-am luat inima în dinţi. Mama mea si mama asociatului meu, vin în vizită «de lucru».

ADVERTISEMENT

Ne lăsăm pe mâna lor. Prânzul le aparţine. Am emoţii”, a declarat Dani Oțil în urmă cu ceva vreme, scrie .